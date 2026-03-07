Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά αναμένεται να ξεκινήσει φέτος το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026», το οποίο προσφέρει επιταγές (voucher) διακοπών αξίας έως 600 ευρώ. Η πρωτοβουλία δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να προγραμματίσουν από νωρίς τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις, ενισχύοντας παράλληλα τον εσωτερικό τουρισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων θα ανοίξει μέσα στο επόμενο διάστημα, από τα μέσα Μαρτίου έως τις αρχές Απριλίου. Η σχετική Υπουργική Απόφαση αναμένεται να εκδοθεί σύντομα, ενώ η ψηφιακή κάρτα που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα παραμείνει ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026.

Διάρκεια και περίοδοι χρήσης

Οι δικαιούχοι του προγράμματος καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο βασικές χρονικές περιόδους: την υψηλή περίοδο, από την 1η Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, και τη χαμηλή περίοδο, από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η δυνατότητα χρήσης της κάρτας λήγει οριστικά την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Ελεύθερη επιλογή καταλύματος

Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι ότι δεν προβλέπεται λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων. Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει ελεύθερα το κατάλυμα που επιθυμεί, αρκεί η επιχείρηση να διαθέτει τον κατάλληλο ΚΑΔ και τερματικό POS.

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:

ξενοδοχεία

ενοικιαζόμενα δωμάτια

camping

οργανωμένες κατασκηνώσεις

οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας

Δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων, διευκολύνοντας έτσι και τις σύντομες αποδράσεις ή τα city breaks.

Τρόποι εξαργύρωσης

Η επιδότηση εξαργυρώνεται αποκλειστικά με ψηφιακές πληρωμές, με τρεις διαθέσιμους τρόπους:

μέσω ανέπαφης πληρωμής (NFC) με smartphone

μέσω των online συστημάτων κρατήσεων των καταλυμάτων

με χειροκίνητη εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σε φυσικό POS

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» έχει στόχο να ενισχύσει την εγχώρια τουριστική κίνηση και να προσφέρει σε περισσότερους πολίτες τη δυνατότητα να απολαύσουν διακοπές σε προορισμούς της Ελλάδας.