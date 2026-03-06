Στη λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος των Καλυβίων, αστυνομικοί του Β’ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής συνέλαβαν το βράδυ της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου έναν 42χρονο οδηγό, ο οποίος κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, χωρίς άδεια οδήγησης και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο άνδρας εντοπίστηκε μέσω συσκευής radar να οδηγεί με 151 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο είναι 80 χλμ/ώρα. Ο έλεγχος με αλκοολόμετρο κατέδειξε συγκέντρωση αλκοόλ 0,63 mg/l, τιμή που υπερβαίνει το νόμιμο όριο.

Κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησής του, ο 42χρονος φέρεται να απείλησε και να εξύβρισε τους αστυνομικούς. Επιπλέον, δεν είχε ισχύουσα άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από το ίδιο Τμήμα Τροχαίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, απειλή και εξύβριση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.