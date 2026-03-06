Ένταση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης στον χώρο των αναχωρήσεων του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν δύο άνδρες που περίμεναν στην ουρά για αλλαγή συναλλάγματος λογομάχησαν και στη συνέχεια ήρθαν στα χέρια.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε μπροστά σε δεκάδες ταξιδιώτες, προκαλώντας αναστάτωση για λίγα λεπτά στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να υπάρξει σωματική σύγκρουση.

Στελέχη της ασφάλειας του αεροδρομίου έσπευσαν άμεσα, παρεμβαίνοντας για να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους και να αποκαταστήσουν την τάξη στον χώρο.

Όπως έγινε γνωστό, ο ένας από τους δύο άνδρες προσήχθη από τις αρχές ενώ φέρεται να κρατούσε σημαία του Ισραήλ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.