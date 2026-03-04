Η European Athletics και η ΚΟΕΑΣ επιβεβαίωσαν πως το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων θα διεξαχθεί κανονικά στη Λευκωσία το διήμερο 14-15 Μαρτίου.

Με κοινή επιστολή τους προς τις ομοσπονδίες-μέλη, ο πρόεδρος της European Athletics, Ντόμπρομιρ Καραμαρίνοφ, και ο πρόεδρος της κυπριακής ομοσπονδίας, Περικλής Μάρκαρης, διαβεβαίωσαν ότι η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί.

Από ελληνικής πλευράς, ο ΣΕΓΑΣ ξεκαθάρισε πως παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις στην Κύπρο, τονίζοντας ότι θα πράξει αναλόγως, εφόσον υπάρξουν νέα δεδομένα.

Παράλληλα, όπως όφειλε, η ομοσπονδία δήλωσε την ελληνική ομάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα, εφόσον η διοργάνωση διεξαχθεί κανονικά.

Η ελληνική αποστολή

Σφαίρα: Ιάσων Μαχαίρας, Μαρία Μαγκούλια, Μαρία Ραφαηλίδου (Κ23)

Δίσκος: Δημήτρης Παυλίδης, Κρίστυ Αναγνωστοπούλου, Ιωάννα Αραμπατζή

Σφύρα: Μιχάλης Αναστασάκης, Χρήστος Φραντζεσκάκης, Γιώργος Παπαναστασίου (Κ23), Σταυρούλα Κοσμίδου, Παρασκευή Πουλλή (Κ23)

Ακόντιο: Δημήτρης Τσίτσος, Ελίνα Τζένγκο