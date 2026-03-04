Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Μια ετικέτα «σωσίβιο»

Στόχος είναι η αποτροπή των κρυφών αυξήσεων στα σουπερμάρκετ

Επίσης δημιουργείται ψηφιακή πλατφόρμα καταγγελιών για τους καταναλωτές που εντοπίζουν παραβάσεις

Η Μέση Ανατολή φλέγεται

Δύο πληγές για την Ελλάδα

Φόβοι στην Αθήνα αλλά και όλη την Ευρώπη για τρομοκρατικά χτυπήματα και μεγάλο προσφυγικό κύμα

Τι συζήτησε ο Μητσοτάκης με Ανδρουλάκη και Νετανιάχου

Ενισχύσεις στέλνουν στην Κύπρο, Γαλλία – Βρετανία

Τι είπαν Χριστοδουλίδης – Δένδιας στη Λευκωδία

Ακίνητα

Ανοίγει ο δρόμος για πωλήσεις κατασχεμένων

Μετανάστες

Ανακαλούνται 1.000 δελτία ασύλου έως τον Ιούνιο

Προσλήψεις

Πώς επιστρέφει το ΑΣΕΠ στους διορισμούς του ΟΣΕ