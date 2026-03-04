Ανείπωτος πόνος κυριάρχησε σήμερα Τετάρτη (4/3) στις κηδείες των τριών παιδιών της οικογένειας Κοέν, με καταγωγή από την Ελλάδα, που έχασαν τη ζωή τους σε πυραυλική επίθεση του Ιράν.

Στις κηδείες τους στο Ισραήλ η θλίψη ήταν αποτυπωμένη στα πρόσωπα στενών συγγενών, φίλων και απλού κόσμου που έμαθε τα θλιβερά νέα και συγκλονίστηκε. Τα τρία αδέλφια με ελληνικές ρίζες που έτυχε να βρεθούν στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή και να το πληρώσουν με την ίδια τη ζωή τους.

Ο αδερφός και ένας φίλος του παππού των αδικοχαμένων παιδιών στην Θεσσαλονίκη, είπαν μιλώντας στο MEGA, ότι η τραγική είδηση τους έχει συντρίψει. Όπως μετέφεραν στην εκπομπή Live News, ο παππούς των παιδιών, Μάκης Κοέν, τους είπε, ότι τα παιδιά δεν πήγαιναν στο καταφύγιο, αλλά ήταν ήδη σε αυτό , αλλά φαίνεται ότι η έκρηξη που προκάλεσε το πλήγμα του πυραύλου ήταν συντριπτική.

Τη στιγμή που άρχισαν να ηχούν οι σειρήνες, τα παιδιά βρίσκονταν στο σπίτι τους, στην πόλη Μπετ Σεμές, δυτικά της Ιερουσαλήμ. Ο 16χρονος Ιακώβ και οι δύο αδερφές του, 15 και 13 ετών, ξεκίνησαν για το δημόσιο καταφύγιο της περιοχής, μιας και δεν υπήρχε υπόγειο καταφύγιο στο σπίτι που έμεναν, όταν ένας ιρανικός πύραυλος που διαπέρασε την αεράμυνα έκοψε το νήμα στις ζωές τους.

Αυτοψία στην περιοχή έκανε και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ

Από την έκρηξη δημιουργήθηκαν μεγάλοι κρατήρες και κατοικίες ισοπεδώθηκαν. Αυτοψία στην περιοχή έκανε και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ μετά το ιρανικό χτύπημα, που προκάλεσε τον θάνατο σε συνολικά εννέα άτομα. Τη θλιβερή είδηση πληροφορήθηκε ο παππούς των αδικοχαμένων παιδιών στην Ιερουσαλήμ, όπου μένει μόνιμα.

Ο πόνος μετά τις αναπάντεχες και άδικες απώλειες θα στοιχειώνει μια ζωή τους γονείς και τους στενούς συγγενείς των ανήλικων θυμάτων. Είναι η κόλαση ενός πολέμου που συνεχίζεται, χωρίς ακόμα να υπάρχουν ενδείξεις για αποκλιμάκωση.