Τρία παιδιά ηλικίας 13, 15 και 16 ετών με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα των ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ο απεσταλμένος του στο Τελ Αβίβ, Άρης Λάμπος, πρόκειται για τον 16χρονο Ιακώβ και οι δύο αδελφές του, ηλικίας 13 και 15 ετών, που συγκαταλέγονται στα εννέα θύματα της πολύνεκρης επίθεσης στη Μπετ Σεμές.

Τα τρία παιδιά ζούσαν με την οικογένειά τους στην πόλη, ενώ ο παππούς τους που είναι Έλληνας από τη Θεσσαλονίκη, διαμένει στην Ιερουσαλήμ. Τη στιγμή της επίθεσης τα παιδιά βρίσκονταν στο σπίτι τους.

Όταν ήχησαν οι σειρήνες, ο 16χρονος πήρε τις δύο αδελφές του και επιχείρησε να τις οδηγήσει σε δημόσιο καταφύγιο της περιοχής, αφού δε διέθετε το σπίτι τους. Όμως δεν πρόλαβαν. Πύραυλος έπληξε την περιοχή, διαπερνώντας την αεράμυνα και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Από την έκρηξη δημιουργήθηκαν μεγάλοι κρατήρες, ενώ κατοικίες ισοπεδώθηκαν ή υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές. Η οικογένεια ξεκληρίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

Στη Μπετ Σεμές βρέθηκε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το προηγμένο 112 των Ισραηλινών

Την ίδια ώρα, οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ ηχούν διαρκώς, ενώ το σύστημα αεράμυνας «Σιδερένιος Θόλος» τέθηκε εκ νέου σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία για την αναχαίτιση των απειλών.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο απεσταλμένος του Star, οι επιθέσεις είναι συνεχείς και ιδιαίτερα σφοδρές, γεγονός που έχει οδηγήσει τις ισραηλινές αρχές σε περαιτέρω ενίσχυση των αμυντικών τους δυνατοτήτων. Η αυξημένη κινητικότητα στρατιωτικών αεροσκαφών στον ουρανό, παρά το κλείσιμο του εναέριου χώρου για τα πολιτικά αεροσκάφη, αποτυπώνει το μέγεθος της έντασης.

Παράλληλα με την αεράμυνα, έχουν ενισχυθεί και τα μέτρα πολιτικής προστασίας. Οι πολίτες λαμβάνουν στα κινητά τους τηλέφωνα ηχητική ειδοποίηση, παρόμοια με το ελληνικό «112», η οποία προειδοποιεί εγκαίρως για επικείμενη επίθεση, δίνοντάς τους χρόνο να αναζητήσουν καταφύγιο, πριν ηχήσουν οι σειρήνες και ξεκινήσουν οι αναχαιτίσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των επιθέσεων, αποστέλλεται νέα ειδοποίηση, που ενημερώνει ότι μπορούν να εξέλθουν από τα καταφύγια, παραμένοντας ωστόσο σε εγρήγορση και κοντά σε ασφαλείς χώρους.