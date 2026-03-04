Την Πέμπτη 5 Μαρτίου, η χώρα θα είναι κατά βάση χωρισμένη στα δύο, με διαφορετικές καιρικές συνθήκες μεταξύ δυτικών-βόρειων και ανατολικών-νότιων περιοχών.

Στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, αλλά από το μεσημέρι και στα κεντρικά, αναμένεται μερική ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα πυκνώνουν. Από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ κυρίως στα βόρεια δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Αντίθετα, στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια. Λίγες αραιές νεφώσεις θα εμφανιστούν από αργά το απόγευμα και θα πυκνώσουν κατά τόπους το βράδυ.

Ασθενείς χιονοπτώσεις και περιορισμένη ορατότητα

Από τις απογευματινές ώρες, λίγες και ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, με σχηματισμό ομίχλης κατά τόπους.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά και νότια τμήματα του Αιγαίου θα φτάνουν πρόσκαιρα τοπικά τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 14 με 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 19 βαθμούς, ενώ κατά τόπους στα ανατολικά και νότια θα αγγίξει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια. Από αργά το απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους μεταβλητούς 2 με 4 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται μερική ηλιοφάνεια με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ σταδιακή βελτίωση του καιρού προβλέπεται το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους μεταβλητούς 2 με 4 μποφόρ.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Παρασκευή 6 Μαρτίου: Ήπιος καιρός με τοπικές ασθενείς βροχές

Την Παρασκευή, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες.

Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν το πρωί στο Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, από το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο, και το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, με ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 3 και τοπικά 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, με ενίσχυση τη νύχτα τοπικά στα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 16 με 17 και τοπικά 18 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο 7 Μαρτίου: Ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο – Πτώση θερμοκρασίας στα ανατολικά

Το Σάββατο, στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτηθα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες έως το απόγευμα, με τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο ανατολικοί-βορειοανατολικοί 2 με 3 και τοπικά 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, όπου θα επανέλθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.