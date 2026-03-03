Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει δει μέχρι στιγμής αποδείξεις πως το Ιράν αναπτύσσει πυρηνικά όπλα, τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνεχίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους κατά της Τεχεράνης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε σειρά αιτιολογιών για την απόφασή του να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν. Στις εκτενέστερες δημόσιες δηλώσεις του έως σήμερα, ανέφερε ότι διέταξε την επίθεση προκειμένου να περιορίσει το πυρηνικό και το πυραυλικό πρόγραμμα της χώρας.

Ο Λαβρόφ, μιλώντας στον υπουργό Εξωτερικών του Μπρουνέι κατά τη διάρκεια συνομιλιών στη Μόσχα, τόνισε: «Εξακολουθούμε να μην βλέπουμε κάποιο στοιχείο ότι το Ιράν ανέπτυσσε πυρηνικά όπλα, που ήταν η κύρια, αν όχι η μοναδική, αιτιολογία για τον πόλεμο». Σύμφωνα με τον Ρώσο ΥΠΕΞ, οι συνέπειες της επίθεσης στο Ιράν είναι ήδη αισθητές παγκοσμίως, με τις αραβικές χώρες να αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές απώλειες και κόστη.

Ο Λαβρόφ επανέλαβε την έκκληση της Ρωσίας για άμεση παύση των εχθροπραξιών από όλες τις πλευρές, υπογραμμίζοντας: «Ως ένα άνευ όρων πρώτο βήμα, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να σταματήσουμε οποιαδήποτε ενέργεια που θα έχει αποτέλεσμα απώλειες αμάχων». Αναφέρθηκε επίσης στον φερόμενο βομβαρδισμό σχολείου στο Ιράν, περιστατικό που έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης κατηγόρησαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για επίθεση σε δημοτικό σχολείο θηλέων σε πόλη του νοτίου Ιράν, η οποία –σύμφωνα με την Τεχεράνη– στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 160 ανθρώπους.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα στόχευαν ποτέ σκόπιμα εκπαιδευτική δομή.

Ο Λαβρόφ προειδοποίησε ότι ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ενδέχεται να οδηγήσει όχι μόνο το Ιράν, αλλά και γειτονικές αραβικές χώρες στην επιδίωξη απόκτησης πυρηνικών όπλων. Όπως σημείωσε, ο διευρυνόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή αυξάνει τον κίνδυνο να τεθούν εκτός ελέγχου τα ζητήματα που αφορούν τη μη εξάπλωση των πυρηνικών όπλων.

Παρέμβαση Πούτιν και ανησυχία για την περιοχή

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα μεταφέρει στο Ιράν τις ανησυχίες Αράβων ηγετών σχετικά με τα πλήγματα σε πετρελαϊκές υποδομές στη Μέση Ανατολή.

Ο Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τέσσερις ηγέτες χωρών του Κόλπου, προσφέροντας τη διαμεσολάβηση της Μόσχας, που διατηρεί στρατηγική συνεργασία με την Τεχεράνη, για την αποκλιμάκωση της έντασης.

«Ο Πούτιν θα καταβάλει ασφαλώς κάθε προσπάθεια προκειμένου να συμβάλει έστω σε ελαφρά μείωση των εντάσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Όπως πρόσθεσε, οι συζητήσεις του Ρώσου προέδρου με τους συνομιλητές του επικεντρώθηκαν στη διαβίβαση της ανησυχίας τους για τα πλήγματα στις υποδομές προς την ιρανική ηγεσία.

Ο Πούτιν εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένεια του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε σημείωμα προς τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, ωστόσο το Κρεμλίνο δεν έχει γνωστοποιήσει περαιτέρω επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους μετά τα πλήγματα του Σαββάτου.

Μέχρι στιγμής, ο Πούτιν δεν έχει επικοινωνήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ –σύμφωνα με τον Πεσκόφ– δεν υπάρχουν σχέδια για τηλεφωνική συνομιλία στο άμεσο μέλλον.

Επιπτώσεις στις συνομιλίες για την Ουκρανία

Το Κρεμλίνο ανέφερε επίσης ότι η εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής δεν φαίνεται, προς το παρόν, να επηρεάζει τον ρυθμό των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, αν και –όπως επισημάνθηκε– «ο χρόνος θα δείξει».

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ έχουν πλέον αυξημένες υποχρεώσεις στη Μέση Ανατολή, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη συζήτηση για πιθανή επόμενη συνάντηση με αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

