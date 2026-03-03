Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε σήμερα τον πρέσβη του Ιράν στη Ρώμη, προκειμένου να εκφράσει έντονη διαμαρτυρία για την εκτόξευση ντρόουν κατά της βρετανικής βάσης που βρίσκεται στην Κύπρο.

Ανάλογες κινήσεις έγιναν τις τελευταίες ώρες και από άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια συντονισμένη διπλωματική αντίδραση. Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, αναφερόμενος στη συνάντηση, δήλωσε ότι «επανέλαβε πως η Ιταλία δεν συμμετέχει σε πόλεμο».

Όπως μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, ο Ταγιάνι σημείωσε: «στον πρέσβη του Ιράν, μετά την επίθεση που έλαβε χώρα στην Κύπρο, αποσαφήνισα ότι η Ευρώπη δεν έχει καμία σχέση, ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμπλακεί σε αυτή την ιστορία».

