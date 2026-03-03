Οι ήρωες της δραματικής σειράς του MEGA, «Η γη της ελιάς», μπαίνουν σε τροχιά αποφάσεων. Σχέσεις δοκιμάζονται, συμμαχίες κλονίζονται και ένα νέο κύμα αποκαλύψεων φέρνει νέες ρήξεις. Οι υποψίες του Λυκούργου για τη σχέση του Κωνσταντίνου με τη Φρύνη τείνουν να επιβεβαιωθούν. Ο Στέφανος δέχεται επαγγελματική πρόταση από νοσοκομείο στη Γερμανία κι αποφασίζει να εγκαταλείψει […]