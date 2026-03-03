Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων την Πέμπτη (5/3) με ώρα έναρξης 00.01 και ώρα λήξης 24.00 αποφάσισε ομόφωνα σήμερα Τρίτη σε έκτακτη συνεδρίαση της η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: «Η Διοίκηση της ΠΝΟ κρίνει ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή για τους εκατοντάδες Ναυτικούς Έλληνες και αλλοδαπούς που παραμένουν εκεί εγκλωβισμένοι.

Ταυτόχρονα, θεωρεί προκλητική την ενέργεια την οποία ήδη καταγγείλαμε και με επιστολή, ότι εταιρεία σε συνεννόηση με την Κυβέρνηση, όπως μας αποκάλυψε ο εκπρόσωπος της, ετοίμαζε την αποστολή πλοίου, στην περιοχή που μαίνεται ο πόλεμος.

• Απαιτούμε τον άμεσο απεγκλωβισμό όλων των Ναυτικών που βρίσκονται στην παραπάνω περιοχή.

• Να κηρυχθεί απαγορευμένη περιοχή να προσεγγίζουν πλοία.

• Να ληφθεί μέριμνα από το Υπουργείο για τους σπουδαστές που είναι στα εν λόγω πλοία και δεν μπορούν να επιστρέψουν να συνεχίσουν τη σχολή τους.

Όπως ξεκαθαρίστηκε και στον εκπρόσωπο της επίμαχης εταιρείας που επισκέφθηκε τα γραφεία της Ομοσπονδίας μας, κανένα πλοίο δεν θα φύγει από την Ελλάδα για την περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Η επιστολή της ΠΝΟ

Π.Ν.Ο. Επικίνδυνα παιχνίδια για τους Έλληνες Ναυτικούς

Α.Π. 29

3 Μαρτίου 2026

Προς

Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Βουλή των Ελλήνων

Υπουργό ΥΝΑΝΠ

Πολιτικά Κόμματα

Κύριοι,

Κατόπιν καταγγελιών Ναυτικών προς τα σωματεία τους, προκύπτει ότι προωθείται έγκριση δρομολογίου από το ΥΝΑΝΠ κατόπιν αιτήματος της εταιρείας Golden Star για Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ που θα εκτελέσει δρομολόγιο στην εμπόλεμη περιοχή του Ισραήλ.

Όλη η ανθρωπότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την πολεμική σύγκρουση που έχει ξεσπάσει στην περιοχή και για το ποιες θα είναι οι προεκτάσεις που θα έχει.

Ταυτόχρονα, στα στενά του Ορμούζ και μέσα και στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου του Ομάν είναι εγκλωβισμένα εκατοντάδες πλοία στα οποία υπηρετούν Έλληνες και αλλοδαποί συνάδελφοι μας.

Τις τελευταίες ημέρες όλοι έχουν τοποθετηθεί για την ασφάλεια των Ναυτικών. Θεωρούμε προκλητικό και επικίνδυνο εφόσον οι καταγγελίες αυτές ισχύουν, ότι θα εγκριθεί δρομολόγιο για την εμπόλεμη περιοχή.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ναυτιλίας φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την προστασία των Ελλήνων Ναυτικών.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία μετά τις τελευταίες εξελίξεις, συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα για το συγκεκριμένο θέμα. Ταυτόχρονα, θα παρακολουθεί στενά τις όποιες εξελίξεις.

Με τιμή,

Capt. Εμμ. Τσικαλάκης

Γενικός Γραμματέας ΠΝΟ