Μια εβδομάδα πριν την πρώτη εκκίνηση στη Formula1 και οι ομάδες εργάζονται πυρετωδώς για τη Μελβούρνη όπου οι 22 πλέον πιλότοι θα πατήσουν το πρώτο τους γκάζι.