Το όχημα με το νούμερο 2.000.000 είναι ένα ID.3 , που κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο της Volkswagen στο Zwickau. Το επετειακό ID.3 παραδόθηκε στην Kirsten Vormbrock στο εργοστάσιο Transparent στη Δρέσδη αυτή την εβδομάδα.
Η Volkswagen ξεκίνησε το ταξίδι της στην ηλεκτροκίνηση το 2013 με την κυκλοφορία του e-up! και έκτοτε επεκτείνει συστηματικά το χαρτοφυλάκιό της, πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων. Τα δύο εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) που παραδόθηκαν περιλαμβάνουν, επομένως, όχι μόνο μοντέλα από την τρέχουσα οικογένεια ID. , αλλά και ηλεκτρικούς προδρόμους όπως το e-up! και το e-Golf.
Ο Martin Sander, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen για τις Πωλήσεις, το Μάρκετινγκ και το After Sales, δήλωσε: «Θέσαμε τα θεμέλια για την ηλεκτροκίνηση από νωρίς και οδηγούμε τον μετασχηματισμό μας σε ένα πλήρως ηλεκτρικό μέλλον με σαφή στρατηγική προτεραιότητα. Η ισχυρή μας θέση στην αγορά, ιδιαίτερα στη Γερμανία και την Ευρώπη, επιβεβαιώνει την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα του ηλεκτρικού μας χαρτοφυλακίου».
ID.3 , ID.4 και ID.7 : οι πυλώνες της επιτυχίας των πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων
Τρία μοντέλα είναι πρωταρχικής σημασίας για αυτό το ορόσημο:
- ID.3 (περίπου 628.000 παραδόσεις οχημάτων): Το ID.3 ήταν το πρώτο μοντέλο που βασίστηκε στον αρθρωτό πίνακα ηλεκτροκίνησης (MEB) και σηματοδότησε την είσοδο της Volkswagen στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Ήταν το πρώτο μοντέλο της οικογένειας ID. το 2020 και έκανε την πλήρως ηλεκτρική κινητικότητα προσβάσιμη σε ένα ευρύ φάσμα πελατών στην κατηγορία των compact. Σύντομαθα κυκλοφορήσει μια περαιτέρω αναβάθμιση προϊόντος του ID.3 .
- ID.4 (περίπου 901.000 παραδόσεις οχημάτων*): Το ID.4 αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για τη μάρκα και έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επέκταση της παρουσίας της Volkswagen στις παγκόσμιες αγορές BEV. Εκτός από τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι σημαντικότερες αγορές πωλήσεων για το μοντέλο SUV περιλαμβάνουν την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
- ID.7 (περίπου 132.000 παραδόσεις οχημάτων): Η Volkswagen επέκτεινε το χαρτοφυλάκιό της το 2023 συμπεριλαμβάνοντας ένα πλήρως ηλεκτρικό sedan, ακολουθούμενο από ένα station wagon ( ID.7 Tourer) στην ανώτερη μεσαία κατηγορία. Το ID.7 αντιπροσωπεύει την τεχνολογική πρόοδο της οικογένειας ID. και καταδεικνύει πώς η Volkswagen εισάγει την ηλεκτροκίνηση σε μια νέα κατηγορία με μεγάλη αυτονομία και υψηλό επίπεδο απόδοσης και άνεσης.