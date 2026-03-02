Από το αεροδρόμιο… κατευθείαν στο Ρύσιο σήμερα ο Άρης.

Η αποστολή επέστρεψε το πρωί από την Αθήνα και αμέσως κατευθύνθηκε στο προπονητικό κέντρο της, με πρόγραμμα αποθεραπείας για όσους αγωνίστηκαν χθες.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου… έφερε μαζί του από την πρωτεύουσα τα πρώτα θετικά δείγματα που έδειξε ο Άρης στα χέρια του, μαζί βέβαια και με τα προβλήματα των Φαντιγκά και Μεντίλ.

Αμφότεροι ξεκίνησαν χθες στα άκρα της αμυντικής τετράδας αλλά αποχώρησαν με ενοχλήσεις και αύριο (03/03) αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες θα υποβληθούν. Ο Φαντιγκά έχει παραπάνω πιθανότητες από τον Μεντίλ για να είναι έτοιμος εν όψει Ατρομήτου, δίχως βέβαια να συντρέχει μεγάλη ανησυχία για τον Μαροκινό φουλ μπακ.

Το ευχάριστο για τον Γρηγορίου είναι ότι επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη είδε τον Μορόν να μπαίνει σε φουλ ρυθμούς μετά από αρκετές μέρες, όπως και ο Γαλανόπουλος.

Ο Ελληνας μέσος επέστρεψε στις προπονήσεις μετά από 1,5 μήνα και πλέον… τρέχει για να καλύψει το χαμένο έδαφος και να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος για το κρίσιμο παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο (07/03).