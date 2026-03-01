Μπροστά σε 20.000 οπαδούς της που γέμισαν το Πανθεσσαλικό, η ΑΕΚ κατάφερε να σώσει στην τελευταία φάση του ματς τον βαθμό. Με μία γκολάρα του Ρέλβας στο 90+8′, η Ένωση πήρε ισοπαλία 2-2 από τον μαχητικό Βόλο για την 23η αγωνιστική της Super League και έχει πλέον συγκάτοικο στην κουρφή της βαθμολογίας τον Ολυμπιακό.

Από ένα γκολ και δύο μεγάλες ευκαιρίες για την ΑΕΚ

Το ματς είχε καλό ρυθμό από το ξεκίνημα, με την ΑΕΚ να χάνει μεγάλη ευκαιρία μόλις στο 2’ όταν ο Ρότα έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και ο Γιόβιτς από θέση βολής αστόχησε. Τρία λεπτά μετά ήταν η σειρά του Βόλου να απειλήσει με αδύναμο πλασέ του Ουρτάδο που μπλόκαρε ο Στρακόσα και φτάσαμε στο 14’ για να ανοίξουν το σκορ οι γηπεδούχοι.

Από λάθος διώξιμο του Ρότα ο Ουρτάδο πλάσαρε από πλάγια θέση τον Στρακόσα, εκείνος απέκρουσε και στην επαναφορά ο Κόμπα σε κενό τέρμα έκανε το 1-0. Η ΑΕΚ προσπάθησε στη συνέχεια να αντιδράσει, αλλά η τριάδα του Βόλου στα στόπερ τη δυσκόλευε πολύ. Στο 34’ όμως ο Μαρίν έβγαλε εξαιρετική σέντρα και ο Βάργκα με δυνατή κεφαλιά έκανε το 1-1.

Στο 40’ ο Ούγγρος άγγιξε και την ανατροπή με νέα κεφαλιά, αλλά ο Σιαμπάνης με εκπληκτική επέμβαση έσωσε διώχνοντας σε κόρνερ. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Τσιμεντερίδης έδωσε πέναλτι για χέρι του Μπουζούκη σε γύρισμα του Ρότα, αλλά άλλαξε απόφαση όταν ο Παπαδόπουλος τον κάλεσε να δει τη φάση στο VAR και το 1-1 δεν άλλαξε μέχρι την ανάπαυλα.

Νέο προβάδισμα ο Βόλος, πήρε τον βαθμό σε «νεκρό» χρόνο η ΑΕΚ

Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ προσπάθησε να μπει δυνατά και να πετύχει το γρήγορο γκολ της ανατροπής, αλλά στο 57′ οι γηπεδούχοι κέρδισαν σε ανύποπτη φάση πέναλτι σε χέρι του Πήλιου και ο Ουρτάδο εκτέλεσε εύστοχα για το 2-1 στο 61′. Από εκεί και μετά όλο το παιχνίδι παίχθηκε στην περιοχή του Βόλου, με την Ένωση να ψάχνει τρόπο να απειλήσει. Δύο γκολ με Βάργκα (71′) και Ρότα (83′) ακυρώθηκαν για οφσάιντ ενώ δύο φορές η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.

Στο 80′ σε σέντρα-σουτ του Κοϊτά και στο 86′ σε κεφαλιά του Γιόβιτς όπου έχει βρει και ο Σιαμπάνης με απίθανη επέμβαση την μπάλα. τις καθυστερήσεις η ΑΕΚ έδειχνε να έχει ξεμείνει από ιδέες, ο Βόλος κρατούσε τη νίκη, αλλά στο 90+8′ ο Ρέλβας με τρομερό σουτ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 2-2.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Οι δύο φορές που προηγήθηκε ο Βόλος από τα λάθη των μπακ της ΑΕΚ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Σιαμπάνης με τις επεμβάσεις του όταν χρειάστηκε αποδείχθηκε πολύτιμος για τον Βόλο.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ρότα και Πήλιος με τις δύο γκάφες τους διεκδικούν τον τίτλο του χειρότερου. Ειδικά ο δεύτερος ήταν κακός σε όλο το ματς.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Δεν πέτυχε φάση ο Τσιμεντερίδης. Έδωσε πέναλτι για χέρι του Μπουζούκη, δεν έδωσε το χέρι του Πήλιου. Και στις δύο περιπτώσεις τον έσωσε το VAR.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ο Παπαδόπουλος κάλεσε δύο φορές τον Τσιμεντερίδη στις φάσεις των πέναλτι και τον γλίτωσε από σοβαρά λάθη. Επίσης ο Βόλος φωνάζει για φάουλ στη φάση του 2-2.

ΣΚΟΡΕΡ:

Κόμπα (14′), Ουρτάδο (61′) / Βάργκα (34′), Ρέλβας (90+8′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Μπράτσος): Σιαμπάνης, Κάργας, Χέρμανσον, Τσοκάνης, Μύγας (73’ Τριανταφύλλου), Αμπάντα, Κόμπα (69’ Γρόσδης), Μπουζούκης, Λάμπρου (46’ Τζόκα), Χουάνπι (46’ Γκονζάλες), Ουρτάδο (81’ Μακνί).

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος (80’ Γκατσίνοβιτς), Πινέδα (67’ Ελίασον), Μαρίν (88’ Ζίνι), Μάνταλος (80’ Ζοάο Μάριο), Λιούμπισιτς (46’ Κοϊτά), Γιόβιτς, Βάργκα.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Βόλος – ΟΦΗ (8/3, 17:00)

ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet (7/3, 18:00)