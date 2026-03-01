Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης η είδηση ανθρωποκτονίας στον ορεινό οικισμό της Μέδουσας, στον Δήμο Μύκης.

Σύμφωνα με το Xanthinews.gr, το τελευταίο διάστημα υπήρχε ένταση ανάμεσα σε δύο οικογένειες του χωριού της Ξάνθης λόγω οικονομικών διαφορών, που είχαν οδηγήσει σε συχνές προστριβές, όμως κανένας δεν περίμενε ότι αυτές οι διαφορές θα κατέληγαν σε δολοφονία.

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία και μαρτυρίες κατοίκων, ο 61χρονος πήγε στο σπίτι του συγχωριανού του κρατώντας τσεκούρι. Ακολούθησε έντονος καβγάς και φέρεται να τον χτύπησε στο κεφάλι, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και περιπολικό έφτασε στο σημείο, προχωρώντας στη σύλληψη του 61χρονου. Ο φερόμενος ως δράστης κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Tην προανάκριση έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία ενώ εξετάζονται όλες οι συνθήκες της υπόθεσης.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία καθώς δράστης και θύμα ήταν για χρόνια συγχωριανοί.