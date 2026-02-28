Ένας 54χρονος άνδρας ενημέρωσε την αστυνομία ότι τα οστά που βρέθηκαν σε παραλία στο Πολύχρονο, στο πρώτο «πόδι» της Χαλκιδικής, είναι του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2004.

Σύμφωνα με πληροφορίες του in, o άντρας παρουσιάστηκε στην Αστυνομία και κατέθεσε ότι ο πατέρας του απεβίωσε το 2004 και μετά την εκταφή του το 2020 πήρε τα οστά και τα έθαψε στη συγκεκριμένη παραλία γιατί του άρεσε ιδιαίτερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 25 Φεβρουαρίου είχε βρεθεί ένα ανθρώπινο κρανίο και μετά βρέθηκαν και οστά.

Για την εξακρίβωση των παραπάνω ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και θα γίνει ιατροδικαστική εξέταση ώστε να αποδειχθεί ότι πράγματι τα οστά που βρέθηκαν ανήκουν στον πατέρα του.

Επίσης κρίθηκε αναγκαίο να γίνει ταυτοποίηση μέσω DNA για να διαπιστωθεί πως όντως πρόκειται για τον πατέρα του θύματος.