Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε να τερματίσει πρόωρα τη συνεργασία της με τον Ρούμπεν Αμορίμ, παρότι ο Πορτογάλος είχε συμβόλαιο έως το 2027. Ο Αμορίμ είχε αναλάβει τον Νοέμβριο του 2024, αφήνοντας τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, όμως τα αποτελέσματα δεν ικανοποίησαν τη διοίκηση, οδηγώντας στην απόφαση για αντικατάσταση.

Το οικονομικό βάρος της αλλαγής

Η απομάκρυνσή του τον Ιανουάριο του 2026 συνοδεύεται από υψηλό οικονομικό κόστος. Όπως είχε γίνει γνωστό την εποχή της απομάκρυνσης του Αμορίμ από την τεχνική ηγεσία, οι κόκκινοι διάβολοι είχαν καταβάλλει το ποσό των 11.450.000 ευρώ ως αποζημίωση προς τον Πορτογάλο και το επιτελείο του, με το τελικό ποσό να αναμένεται ωστόσο να αυξηθεί κατά πολύ.

Manchester United have confirmed sacking Ruben Amorim could end up costing the club almost £16m. pic.twitter.com/JVyseJ8EIp — Match of the Day (@BBCMOTD) February 26, 2026

Τα αποτελέσματα της Γιουνάιτεντ στο δεύτερο τρίμηνο της σεζόν υποδηλώνουν πως η συνολική αποζημίωση μπορεί να αυξηθεί σημαντικά και να φτάσει τα 18.200.000 ευρώ, που αντιπροσωπεύει το μέγιστο πιθανό ποσό μελλοντικών πληρωμών διακανονισμού, το οποίο θα αναγνωριστεί αργότερα μέσα στο οικονομικό έτος 2026.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Μάικλ Κάρικ ανέλαβε υπηρεσιακά και παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα στην Premier League, φέρνοντας τη Γιουνάιτεντ ξανά σε τροχιά νικών, παρά το βαρύ τίμημα της αλλαγής στον πάγκο.