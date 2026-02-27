Η αγωνιστική περίοδος οδεύει προς την κορύφωσή της, με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ να συνεχίζουν την ευρωπαϊκή τους πορεία, ενώ στη Stoiximan Super League η μάχη για τον τίτλο και τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια» βρίσκεται στο αποκορύφωμα.

Με βάση τις εκτιμήσεις του Football Rankings για τη σεζόν 2026/27, το σκηνικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο ενδέχεται να θυμίζει αρκετά τη φετινή χρονιά. Ο αλγόριθμος της σελίδας προβλέπει ότι ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει το πρωτάθλημα και θα βρεθεί απευθείας στη league phase του UEFA Champions League, μάλιστα από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας.

Σε ό,τι αφορά το UEFA Europa League, οι προβολές κάνουν λόγο για τριπλή ελληνική εκπροσώπηση στη league phase. Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ φέρεται να πλαισιώνει τους ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, με τον «δικέφαλο του Βορρά» να τοποθετείται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, το «Τριφύλλι» στο τρίτο και την Ένωση στο τέταρτο.

Όσο για το UEFA Europa Conference League, το συγκεκριμένο μοντέλο δεν δίνει στην Ελλάδα παρουσία στη league phase, κάτι που σημαίνει πως – βάσει των συγκεκριμένων υπολογισμών – δεν προβλέπεται πέμπτος εκπρόσωπος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

🚨 2026/27 Champions League – Projected Pots. ✅ 🇬🇷 Olympiacos predicted to enter as the UCL titleholder replacement. ✅ 🇵🇹 Sporting CP predicted to enter as the UEL titleholder replacement. 📊 Complete qualifying projections, % chances, and seedings at our Page (link in bio). pic.twitter.com/UYsmAwYaRt — Football Rankings (@FootRankings) February 27, 2026

🚨 2026/27 Europa League – Projected Pots. 🏆 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace projected to enter the league stage directly as the Conference League winner. 📊 Complete qualifying projections, % chances, and seedings at our Page (link in bio). pic.twitter.com/b4MHnMov4f — Football Rankings (@FootRankings) February 27, 2026