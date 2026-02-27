Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη απεργία για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, καλώντας όλους τους εργαζόμενους του Δημοσίου να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν πανελλαδικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, «Δε θα συνηθίσουμε το έγκλημα των Τεμπών, τα προηγούμενα από αυτό και τα επόμενα που ακολούθησαν. Τους νεκρούς στη Μάνδρα και στο Μάτι, τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν σε πλημμύρες και φωτιές. Ως Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών μαζί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο, 28 Φλεβάρη 2026, στις 12:00, στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα».

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Τα διοικητικά συμβούλια σωματείων εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των εργαζομένων στο Μετρό, θα πραγματοποιηθεί στάση εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας, έως τις 09:00 το πρωί. Η απόφαση ελήφθη, όπως αναφέρεται, έπειτα από παράκληση του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, ο οποίος ζήτησε τη συνδρομή του δικτύου της ΣΤΑ.ΣΥ. για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των πολιτών που θα συμμετάσχουν στη συγκέντρωση, στο Σύνταγμα, στις 12:00 το μεσημέρι.

Οι εργαζόμενοι στη Γραμμή 1 του Μετρό (πρώην ΗΣΑΠ) και στο Τραμ ανακοίνωσαν πως θα συμμετάσχουν με στάση εργασίας στις κινητοποιήσεις. Συγκεκριμένα, η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) και το Τραμ θα λειτουργούν 9:00-21:00, ώστε να διευκολυνθούν οι πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας.

Ακινητοποιημένα τα τρένα

Σε 24ωρη κινητοποίηση προχωρούν και οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο το ίδιο Σάββατο, όπως ανακοίνωσαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου.

Η Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της απεργίας, «δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Την ίδια ημέρα, πανελλαδική απεργία προκήρυξε και η ΠΝΟ, με αποτέλεσμα τα πλοία να παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας από τις 00:01 έως τις 24:00 του Σαββάτου.

Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία υπογραμμίζει: «Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και η ναυτική οικογένεια γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφάλειας και επίσης όταν αυτά παραβιάζονται, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά. Είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουν λάβει χώρα στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές».

«Οι Ναυτεργάτες με αυτή τους την απόφαση αποτίουν φόρο τιμής στους συναδέλφους μας αλλά και στους συνανθρώπους μας που έχουν χάσει τη ζωή τους σε τέτοιου είδους δυστυχήματα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Ταυτόχρονα υπενθυμίζουν ότι η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία θα συνεχίσει εντατικά να παρεμβαίνει με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει για να γίνεται πράξη σε όλα τα μήκη και πλάτη ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα δεν είναι μόνο ένα σύνθημα».

Συμμετοχή και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας

Στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις της 28ης Φεβρουαρίου συμμετέχει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ), το οποίο καλεί σε απεργία και συλλαλητήριο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «τρία χρόνια μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα, δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα. Η κύρια δίκη ξεκινά λίγες μέρες αργότερα, στις 23 Μαρτίου».

Το ΕΚΑ επισημαίνει ακόμη πως «πριν και μετά την τραγωδία των Τεμπών, τα εγκλήματα είναι πολλά: Μάνδρα, Μάτι, πλημμύρες και πυρκαγιές που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές. Οι χώροι εργασίας, οι γειτονιές, οι μαζικές μεταφορές και οι συγκοινωνίες έχουν μετατραπεί σε μία απέραντη κοιλάδα των Τεμπών, με 201 εργατικά δυστυχήματα μόνο το 2025».

Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο

H Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, αναφέρει: «Συνεχίζουμε, το Σάββατο 28 Φλεβάρη οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και την πληροφορική, τις ταχυμεταφορές, την φύλαξη και την καθαριότητα συμμετέχουμε καθολικά στην 24ώρη πανελλαδική απεργία που προκηρύσσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και στις συγκεντρώσεις των σωματείων».