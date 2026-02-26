Πλούσιο είναι το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα με αναμετρήσεις από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, γκολφ και μηχανοκίνητα σπορ, προσφέροντας έντονη δράση στους φίλους των σπορ από νωρίς το μεσημέρι έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ποδόσφαιρο

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η αναμέτρηση Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός (19.45, COSMOTE SPORT 3), ενώ την ίδια ώρα διεξάγονται και οι αγώνες Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια (COSMOTE SPORT 7), Ριέκα – Ομόνοια Λευκωσίας (COSMOTE SPORT 8), Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς (COSMOTE SPORT 9) και Στουτγάρδη – Σέλτικ (COSMOTE SPORT 5).

Αργότερα, στις 22.00, ξεχωρίζει το ματς Θέλτα – ΠΑΟΚ (ΑΝΤ1, COSMOTE SPORT 4), ενώ την ίδια ώρα μεταδίδονται και οι αναμετρήσεις Νότιγχαμ – Φενέρμπαχτσε (COSMOTE SPORT 6), Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι (COSMOTE SPORT 5), Γκενκ – Ντινάμο Ζάγκρεμπ (COSMOTE SPORT 9), Αλκμααρ – Νόα (COSMOTE SPORT 8), Μπολόνια – Μπραν (COSMOTE SPORT 7) και Λεχ Πόζναν – Κουόπιο (COSMOTE SPORT 3).

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τα ξημερώματα (02.30, ΕΡΤ2) με την αναμέτρηση Φλαμένγκο – Λανούς.

Μπάσκετ

Η μπασκετική δράση ξεκινά στις 19.00 με το παιχνίδι Ντουμπάι – Βιλερμπάν (NOVASPORTS 4) και συνεχίζεται με τον αγώνα Αθηναϊκός – Βιλνέβ ντ’ Ασκ (Γ) στις 20.30 (NOVASPORTS START).

Στις 20.30 παίζει και η Μονακό με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (NOVASPORTS 6), ενώ στις 21.05 ακολουθεί η αναμέτρηση Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο (NOVASPORTS 6).

Στις 21.30 μεταδίδεται το ματς Μπασκόνια – Βαλένθια (NOVASPORTS 3), ενώ στις 21.45 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί (NOVASPORTS PRIME). Την ίδια ώρα διεξάγεται και το Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν (NOVASPORTS 4).

Βόλεϊ

Στις 17.30 (ΕΡΤ2) ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ σε μια δυνατή αναμέτρηση που αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον.

Τένις

Στο τένις, η δράση του ATP 500 στο Ντουμπάι προβάλλεται από το COSMOTE SPORT 6 στις 12.00, 14.00, 17.00 και 19.00, ενώ στις 02.00 ακολουθεί μετάδοση από το ATP 500 του Ακαπούλκο.

Γκολφ και Μηχανοκίνητα Σπορ

Στις 21.00 (EUROSPORT 2) μεταδίδεται το τουρνουά γκολφ από το Παλμ Μπιτς, ενώ τα ξημερώματα της Κυριακής η δράση μεταφέρεται στις πίστες με τα γκραν πρι της Ταϊλάνδης.

Συγκεκριμένα, στις 03.55 (COSMOTE SPORT 5) ξεκινά ο αγώνας Moto3, στις 04.45 το Moto2 και στις 05.40 το MotoGP, ολοκληρώνοντας ένα γεμάτο αθλητικό 24ωρο.