Ολυμπιακός: Τα βλέμματα στην κατάκτηση του τίτλου- Η ανάρτηση των «ερυθρολεύκων»
Το ταξίδι τελείωσε στο Champions League, αλλά το σύνθημα της επόμενης μέρας έρχεται από μία ανάρτηση στα social media του Ολυμπιακού.
Πανικός δίχως προηγούμενο για ένα «μαγικό χαρτάκι» για το Final Four της EuroLeague
Αδιανόητες διαστάσεις πήρε η ζήτηση για τα εισιτήρια του Final Four της EuroLeague (22-24 Μαΐου), καθώς η δεύτερη φάση πώλησης που ξεκίνησε στις 26 Φεβρουαρίου στις 11:00 εξαντλήθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Οι φίλοι της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης μπάσκετ προσπάθησαν μαζικά να εξασφαλίσουν μια θέση στο T-Center, όμως η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Συνολικά, περίπου […]
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Πλούσιο είναι το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα με αναμετρήσεις από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, γκολφ και μηχανοκίνητα σπορ, προσφέροντας έντονη δράση στους φίλους των σπορ από νωρίς το μεσημέρι έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Ποδόσφαιρο Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η αναμέτρηση Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός (19.45, COSMOTE SPORT 3), ενώ την ίδια ώρα διεξάγονται και […]
Γιουβέντους – Γαλατασαράι 3-2 στην παράταση (κ.δ. 3-0): Πάλεψε η Γιούβε, αλλά πέρασαν οι Τούρκοι
Η «Βέκια Σινιόρα» έκανε τιτάνια προσπάθεια κόντρα στην Γαλατά, αλλά η τουρκική ομάδα πήρε την πρόκριση στην παράταση
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα 2-1: Ανατροπή και πρόκριση στους «16» για τη Βασίλισσα
Η Ρεάλ Μαδρίτης εξασφάλισε την πρόκριση στους «16» του Champions League, επικρατώντας 2-1 της Μπενφίκα στη Μαδρίτη και αφήνοντας εκτός τη ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη. Παρά την καλή αρχή της Μπενφίκα και το προβάδισμα που πήρε νωρίς, η «Βασίλισσα» απάντησε άμεσα και έκαμψε την αντίσταση των Πορτογάλων με ένα κρίσιμο γκολ του Βινίσιους στο 80ο […]