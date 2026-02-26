Τα πρώτα 24ωρα του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη είναι τα κλασικά αναγνωριστικά για οποιοδήποτε νέο προπονητή, ασχέτως που ήδη είχε μία καλή εικόνα της ομάδας.

Ο 52χρονος τεχνικός ζει, πλέον, μία διαφορετική κατάσταση γνωρίζοντας το ρόστερ εκ των έσω, αντιλαμβανόμενος παράλληλα ότι μέσα από λίγες μόλις προπονήσεις δεν προλαβαίνει να αλλάξει αρκετά εν όψει του κρίσιμου ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκού.

Αυτός είναι και ο λόγος που παίζει περισσότερο το… χαρτί της ψυχολογίας. Προσπαθεί, δηλαδή, να αλλάξει το κλίμα, παραλαμβάνοντας ένα σύνολο μέσα σε ένα αρκετά βαρύ κλίμα εξαιτίας των διαδοχικών αρνητικών αποτελεσμάτων.

Προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η πρώτη του ομιλία του προς τους παίκτες την περασμένη Τρίτη, πραγματοποιώντας παράλληλα τις τελευταίες δύο μέρες διαδοχικά τετ α τετ με όλους τους ποδοσφαιριστές του ρόστερ. Από τη μία θέλει να παρουσιάσει τα «θέλω» του και από την άλλη να τους… κερδίσει. Να «ενεργοποιήσει» την αντίδρασή τους αρχής γενομένης από το επερχόμενο ντέρμπι, όσο προσπαθεί να διορθώσει το τακτικό κομμάτι.

Για το τελευταίο, σημαντικό ρόλο θα παίξει και η διαχείριση των προσώπων. Από σήμερα η προετοιμασία για τη Λεωφόρο μπαίνει στην τελική ευθεία και μέσα από τις προπονήσεις θα φανούν οι πρώτες προθέσεις για την ενδεκάδα. Εκεί όπου δύσκολα θα προχωρήσει σε μαζικές αλλαγές, πέραν των δεδομένων επιστροφών με Αθανασιάδη και Χόνγκλα.