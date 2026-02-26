Άσχημα νέα για τη Μπαρτσελόνα και τον Χάνσι Φλικ, καθώς ο Φρένκι Ντε Γιόνγκ υπέστη μυϊκό τραυματισμό στην τελευταία προπόνηση της ομάδας και αναμένεται να μείνει εκτός για αρκετές εβδομάδες.

Ο Ολλανδός μέσος δεν θα προλάβει το επερχόμενο ματς με τη Βιγιαρεάλ, αλλά ούτε και τη ρεβάνς των ημιτελικών του Copa del Rey με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Στη Βαρκελώνη εκφράζονται ανησυχίες ότι ο τραυματισμός μπορεί να κρατήσει τον Ντε Γιόνγκ αρκετό καιρό εκτός αγωνιστικών χώρων, με τον Φλικ να καλείται να καλύψει το κενό του με τους διαθέσιμους παίκτες. Οι πρώτες εκτιμήσεις από το ιατρικό επιτελείο δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες σχετικά με το διάστημα απουσίας του.