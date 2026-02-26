Ο κανονισμός του οφσάιντ παραμένει διαχρονικά μία από τις πιο αμφιλεγόμενες πτυχές του ποδοσφαίρου. Παρά την εισαγωγή του VAR, οι συζητήσεις όχι μόνο δεν σταμάτησαν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις εντάθηκαν. Σε αυτό το πλαίσιο, η FIFA εξετάζει εδώ και καιρό μια πρόταση αλλαγής που φέρει την υπογραφή του Βενγκέρ, γνωστή ως «Νόμος Βενγκέρ».

Η ιδέα του εμβληματικού πρώην τεχνικού της Arsenal είναι ξεκάθαρη: ο επιθετικός θα θεωρείται σε κανονική θέση (onside) εφόσον δεν υπάρχει εμφανές κενό – το λεγόμενο «φως της ημέρας» – ανάμεσα σε εκείνον και τον τελευταίο αμυντικό. Με άλλα λόγια, για να δοθεί οφσάιντ θα πρέπει ο επιτιθέμενος να βρίσκεται καθαρά μπροστά από τον αντίπαλο.

Μέχρι σήμερα, το συγκεκριμένο μοντέλο έχει εφαρμοστεί μόνο σε επίπεδο ακαδημιών. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως το επόμενο βήμα θα γίνει στον Καναδά, καθώς η Canadian Premier League εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να το εφαρμόσει από τη σεζόν του 2026. Αν τελικά εγκριθεί, η CPL θα γίνει η πρώτη επαγγελματική διοργάνωση που θα υιοθετήσει πιλοτικά τον νέο κανονισμό.

Η προοπτική αυτή έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η αλλαγή ευνοεί υπερβολικά τους επιθετικούς, αλλοιώνοντας τις ισορροπίες του παιχνιδιού. Άλλοι, αντίθετα, θεωρούν πως μπορεί να προσδώσει μεγαλύτερη ροή και θέαμα στις αναμετρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, τα βλέμματα της ποδοσφαιρικής κοινότητας θα είναι στραμμένα στον Καναδά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το πείραμα μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια παγκόσμια αναθεώρηση του κανονισμού.