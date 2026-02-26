Η Binance θεωρεί ότι το εργατικό δυναμικό και το προφίλ ασφάλειας της Ελλάδας της προσφέρουν πλεονέκτημα έναντι άλλων μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών κέντρων και για αυτό επέλεξε να κάνει αίτηση στη χώρα ώστε να γίνει η έδρα της στην Ευρώπη, ανέφερε στο Reuters ο συν-διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ρίτσαρντ Τενγκ.

Η Binance είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στον κόσμο και ελέγχει bitcoin αξίας περίπου 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα οποία βρίσκονται στα ηλεκτρονικά πορτοφόλια των πελατών της.

Οι δηλώσεις Τενγκ γίνονται ενώ η Binance έχει υποβάλλει από τον περασμένο μήνα αίτηση στην Ελλάδα, για να μπορεί να λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χορήγηση τέτοιας άδειας από την ΕΕ είναι αναγκαία στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας του μπλοκ για την εποπτεία των αγορών κρυπτονομισμάτων (MiCA). Οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων πρέπει να λάβουν τη σχετική αδειοδότηση έως τον Ιούλιο του 2026 για να μπορέσουν να λειτουργούν στην αγορά της ΕΕ.

Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη εκδώσει κάποια άδεια MiCA, καθιστώντας την «μια αντισυμβατική επιλογή για τον γίγαντα των κρυπτονομισμάτων, ο οποίος έχει περίπου 300 εκατομμύρια χρήστες και διατηρεί παγκόσμια έδρα εποπτείας στο Άμπου Ντάμπι», σχολίαζε το Reuters. Αντίθετα χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία έχουν εκδώσει αρκετές, αναφερόταν.

Η χορήγηση μιας τέτοιας άδειας είναι κάτι αρκετά συνηθισμένο στην Ευρώπη «επομένως πρέπει να σκεφτούμε πολλούς άλλους παράγοντες, είτε πρόκειται για κοινωνικούς, είτε για την ομάδα ταλέντων, είτε για ζητήματα ασφάλειας», δήλωσε ο Teng στο περιθώριο του Φόρουμ GFTN στο Τόκιο. «Η Ελλάδα είναι το μέρος όπου πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει μια καλή βάση για να επεκταθούμε στην Ευρώπη», προσέθεσε όπως σημείωνε το Reuters.

Ο Τενγκ συμπλήρωσε επίσης ότι εναπόκειται στην ΕΕ να καθορίσει εάν η Binance λάβει την άδειά της μέχρι την προθεσμία του Ιουλίου. Από τότε που ανέλαβε τα ηνία τον Νοέμβριο του 2023, έχει επιδιώξει να καταστήσει την Binance το «πιο εποπτευόμενο» ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, σύμφωνα με τον ίδιο.

Binance και περιπέτειες στις ΗΠΑ

Ο προκάτοχός του και ιδρυτής της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο, γνωστός ως CZ, είχε δηλώσει ένοχος για παραβίαση των νόμων των ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος κι έλαβε ποινή φυλάκισης σχεδόν τεσσάρων μηνών και πρόστιμο 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Τενγκ είπε ότι ο Ζαο, ο οποίος έλαβε χάρη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι, παρέμεινε ενεργός ως μέτοχος και πως μόνο ο ίδιος ο ιδρυτής θα πρέπει να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με πιθανή επιστροφή του στην εταιρεία.

Ερωτήματα σχετικά με τη Binance επανεμφανίστηκαν πρόσφατα όταν η Wall Street Journal και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ερευνητές της Binance ανακάλυψαν στοιχεία για μεταφορές κρυπτονομισμάτων ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εμπλοκή οντοτήτων από Ιράν και Ρωσία. Αυτό προκάλεσε νέα κινητοποίηση στις ΗΠΑ. Ο Τενγκ χαρακτήρισε τις σχετικές αναφορές ως παραπλανητικές. «Δεν εξυπηρετούμε κατοίκους χωρών που έχουν υποστεί κυρώσεις», είπε, αναγνωρίζοντας ότι ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστούν εντελώς ύποπτες συναλλαγές μέσω του blockchain.

Richard Teng