F-16 μαχητικό αεροσκάφος της 9ης Κύριας Αεροπορικής Βάσης του Μπαλικεσίρ στην Τουρκία συνετρίβη τη νύχτα κοντά σε αυτοκινητόδρομο κατά τη διάρκεια επιχειρησιακής πτήσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Το υπουργείο επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος, ο αντισυνταγματάρχης Ιμπραχίμ Μπολάτ, έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα. Ο κυβερνήτης του Μπαλικεσίρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, δήλωσε ότι το αεροσκάφος εκτελούσε αποστολή όταν σημειώθηκε η πτώση.

Το F-16 κατέπεσε σε περιοχή πολύ κοντά στον αυτοκινητόδρομο Σμύρνης – Κωνσταντινούπολης, με τμήματα του αεροσκάφους να εκτοξεύονται μέχρι το οδόστρωμα. Η κυκλοφορία διακόπηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ οι δυνάμεις διάσωσης εργάστηκαν κάτω από έντονη βροχόπτωση.

Οι πρώτες ανακοινώσεις των αρχών

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η επικοινωνία με το F-16 διεκόπη στις 00:56. Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του υπουργείου στην πλατφόρμα X αναφέρεται ότι «η αιτία του δυστυχήματος θα καθοριστεί μετά την έρευνα της ειδικής επιτροπής».

Ο κυβερνήτης Ουστάογλου επιβεβαίωσε επίσης ότι εντοπίστηκε η σορός του πιλότου. Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν συντρίμμια του αεροσκάφους διασκορπισμένα στον αυτοκινητόδρομο.

Η παρουσία των F-16 στην τουρκική πολεμική αεροπορία

Η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία χρησιμοποιεί τα F-16 από το 1987, με περίπου 240 έως 250 αεροσκάφη να παραμένουν επιχειρησιακά, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι ο ακριβής αριθμός μεταβάλλεται λόγω των διαδικασιών συντήρησης και εκσυγχρονισμού. Τα αεροσκάφη αυτά υπηρετούν τις επιχειρησιακές ανάγκες των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.