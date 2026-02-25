Στο γκολ που δεν βρήκε ο Ολυμπιακός για να μπει στο κόλπο της πρόκρισης στάθηκε ο Ντάνι Γκαρθία στις δηλώσεις του στην Cosmote TV ενώ έδωσε και το σύνθημα για τη συνέχεια της σεζόν όπου στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Όσα είπε ο Γκαρθία:

Για το ματς: «Ήρθαμε εδώ γνωρίζοντας πως είναι δύσκολο, παλέψαμε πολύ και αν είχαμε βάλει ένα γκολ θα μας έδινε ώθηση. Δεν το καταφέραμε αν και προσπαθήσαμε πολύ, το θέλαμε για τον κόσμο μας και για την προσπάθειά μας. Τώρα δεν έχουμε τίποτε άλλο από το να επικεντρωθούμε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος

Για τον κόσμο: «Από την πρώτη μέρα που είμαι εδώ έχω πει ότι οι οπαδοί μας είναι υπέροχοι, είναι πάντα δίπλα μας και τους ευχαριστούμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους ανταμείβουμε στον αγωνιστικό χώρο για την στήριξή τους και να πάρουμε τον πρωτάθλημα για εκείνους».