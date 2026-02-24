Τα γερμανικά δημοσιεύματα ενόψει της αναμέτρησης της Μπάγερ Λεβερκούζεν με τον Ολυμπιακό εστιάζουν σε ένα ξεκάθαρο στοιχείο: τη σημασία του πρώτου γκολ και τον κομβικό ρόλο του Πάτρικ Σικ.

Χαρακτηριστικός ήταν ο τίτλος του Sportschau, που υπογράμμισε πως η Λεβερκούζεν «χρειάζεται τον Σικ – και ιδανικά ένα 1-0». Πίσω από αυτή τη φράση κρύβεται ένα εντυπωσιακό στατιστικό: σε 21 παιχνίδια όπου η γερμανική ομάδα άνοιξε το σκορ, δεν ηττήθηκε ούτε μία φορά, μετρώντας 18 νίκες.

Το στοιχείο αυτό δεν αφορά μόνο τους αριθμούς, αλλά και τη φιλοσοφία της ομάδας. Όταν προηγείται, η Λεβερκούζεν διαχειρίζεται το προβάδισμα με ωριμότητα: χαμηλώνει τον ρυθμό, περιορίζει τα ρίσκα και εκμεταλλεύεται τους χώρους στην αντεπίθεση. Οι γραμμές της γίνονται πιο συμπαγείς και οι αποφάσεις πιο προσεκτικές, μετατρέποντας το 1-0 σε σημείο ελέγχου του αγώνα.

Καθοριστικός σε αυτό το πλάνο είναι ο Σικ. Ο Τσέχος φορ δεν είναι απλώς ένας εκτελεστής, αλλά ο παίκτης που μπορεί να «σπάσει» μια οργανωμένη άμυνα και να δώσει το πρώτο, καθοριστικό γκολ. Το απέδειξε και στο πρώτο παιχνίδι στο Φάληρο, όπου σημείωσε και τα δύο τέρματα της ομάδας του.

Παράλληλα, στο απαιτητικό περιβάλλον της Bundesliga, το προβάδισμα λειτουργεί ως μοχλός πίεσης για τον αντίπαλο, που αναγκάζεται να ρισκάρει και να αφήσει χώρους. Εκεί ακριβώς «χτυπά» η Λεβερκούζεν, με ταχύτητα στα άκρα και σωστές μεταβάσεις.

Ωστόσο, τα γερμανικά ρεπορτάζ επισημαίνουν και την άλλη όψη: όταν η Λεβερκούζεν βρεθεί πίσω στο σκορ, η εικόνα της δεν είναι το ίδιο σταθερή. Και ίσως αυτό να αποτελεί το βασικό σημείο στο οποίο θα επιχειρήσει να «χτυπήσει» ο Ολυμπιακός στη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Πηγή: In.gr