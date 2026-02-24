Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας χτύπησε σε εναέρια σύγκρουση στο ματς της Γκενκ με τη Στάνταρ Λιέγης και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, με τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι έχει υποστεί ήπια διάσειση, καθώς και τραυματισμό στον αυχένα

Συνεπώς, ο Έλληνας άσος θα παραμείνει για λίγες μέρες εκτός και θα χάσει τη ρεβάνς της Γκενκ με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

UPDATE: bijkomende neurologische testen en CT-scan wezen uit dat Karetsas wel degelijk milde hersenschudding heeft. Mist return tegen Dinamo Zagreb, afwachten voor Gent. @hlnsport https://t.co/aWSiamVUk4 — Bob Faesen (@BobFaesen) February 23, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Καρέτσας ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών στη νίκη της Γκενκ με 2-1 επί της Ντιναμό και η απουσία του θα είναι πλήγμα για τους Βέλγους.

Η ανακοίνωση της Γκενκ

«Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα από το γήπεδο την Κυριακή (22/02), μετά από μια σκληρή μονομαχία με τον παίκτη της Σταντάρ, Καραμόκο. Η πτώση του ήταν ατυχής.

Τη Δευτέρα, ο Κωνσταντίνος υποβλήθηκε σε επιπλέον νευρολογικές εξετάσεις και σε αξονική τομογραφία. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι υπέστη τραυματισμό στον αυχένα και ελαφρά διάσειση.

Το ιατρικό μας προσωπικό ακολουθεί αυστηρά το πρωτόκολλο της FIFA για τις διαταραχές της συνείδησης, προκειμένου να παρακολουθεί προσεκτικά την ανάρρωσή του. Ο αγώνας του Europa League της Πέμπτης εναντίον της Ντίναμο Ζάγκρεμπ είναι επομένως πολύ νωρίς για τον Κωνσταντίνο.

Μαζί με το ιατρικό προσωπικό, ο Κωνσταντίνος κάνει ό,τι μπορεί για να είναι ξανά έτοιμος για τον σημαντικό αγώνα του πρωταθλήματος εναντίον της Γάνδη την Κυριακή (01/03).

Όλος ο σύλλογος εύχεται στον Κωνσταντίνο γρήγορη ανάρρωση».