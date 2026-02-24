Γιορτινό κλίμα επικράτησε στο Swansea.com Stadium, όπου η Σουόνσι υποδέχθηκε την Πρέστον Νορθ Εντ, με τα βλέμματα να στρέφονται κυρίως στις εξέδρες. Ο Snoop Dogg βρέθηκε για πρώτη φορά στο γήπεδο ως μέλος του ιδιοκτησιακού σχήματος του ουαλικού συλλόγου και χάρισε στο κοινό ένα ξεχωριστό σόου.

Οι φίλαθλοι των «Κύκνων» ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του και δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, κουνώντας αναμνηστικά μαντήλια και φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του. Ο διάσημος ράπερ έκανε τον γύρο του αγωνιστικού χώρου, χαιρέτησε τον κόσμο και έδειξε τον ενθουσιασμό του για τη θερμή υποδοχή, σε μια στιγμή που έδωσε ξεχωριστή λάμψη στην αναμέτρηση.

🎤🐶 Snoop is in the house… 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Swansea City have got a record crwod tonight as they welcome rapper and new club stakeholder Snoop Dogg to the Liberty Stadium. Can’t believe this is real. But it is. pic.twitter.com/b13gJYmofS — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) February 24, 2026

Η σύνδεση της Championship με αμερικανικές προσωπικότητες γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Η Ρέξαμ έχει ήδη κερδίσει παγκόσμια προβολή χάρη στους Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΕλχένι, ενώ στη Μπέρμιγχαμ Σίτι συμμετέχει επενδυτικά ο Τομ Μπρέιντι, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το αμερικανικό αποτύπωμα στην κατηγορία.