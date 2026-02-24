Σοκ και οργή έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη η υπόθεση απόπειρας βιασμού σε βάρος 25χρονης ΑμεΑ στην Κυψέλη, με φερόμενο δράστη έναν 64χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από τη μητέρα του θύματος το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026.

Ο 64χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου. Η μητέρα του θύματος τον κατήγγειλε για απόπειρα βιασμού της κόρης της, έπειτα από πλάνα που είδε από κάμερες ασφαλείας μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ίδιος άνδρας επιχείρησε να ασελγήσει και εις βάρος της δίδυμης αδερφής της 25χρονης, επίσης ΑμεΑ. Ο φερόμενος δράστης ήταν γνωστός της οικογένειας και γείτονας επί σειρά ετών, βοηθώντας συχνά στις καθημερινές ανάγκες τους.

Η μαρτυρία της μητέρας

Η μητέρα των κοριτσιών, μιλώντας στο Live News, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο σπίτι της. Όπως ανέφερε, είχε εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας και όταν παρακολούθησε τα πλάνα, αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί. Τότε κατήγγειλε αμέσως το περιστατικό στις αρχές.

«Ευχαριστώ αρχικά το “Κραυγή ΑμεΑ” που έχουν σταθεί δίπλα μου. Εκείνη τη μέρα, πετάχτηκα στο φαρμακείο να πάρω ένα ζευγάρι γυαλιά και αυτός ήρθε εδώ, και όπως κατέγραψαν οι κάμερες, έλεγξε αν είμαι σπίτι, γιατί είχε κλειδί από αποθήκη για να αφήνει τα ψώνια που του ζητούσα να μου παίρνει», είπε η γυναίκα.

Συμπλήρωσε ότι ο άνδρας «έκανε θελήματα για όλους στη γειτονιά και πληρωνόταν κάθε μήνα», ενώ τον εμπιστευόταν για μικροεξυπηρετήσεις. Όμως, όπως είπε, «δεν είχε ξαναμπεί ποτέ στο σπίτι» μέχρι τη μοιραία μέρα.

«Ανοίγοντας την πόρτα, τον είδα πάνω από το παιδί μου να ασελγεί, όπως φαίνεται και στα πλάνα. Άρχισα να τον βρίζω και να τον κυνηγάω. Ήταν γυμνός και προσπαθούσε να μου ζητήσει συγγνώμη. Μου έλεγε “συγγνώμη, έκανα ένα λάθος” και εγώ αυτό δεν το δέχομαι», ανέφερε συγκλονισμένη.

Η μητέρα περιέγραψε πως άρπαξε ένα τηγάνι και τον χτύπησε στο κεφάλι, ενώ ακολούθησε πάλη μεταξύ τους. «Το μόνο που με νοιάζει είναι αυτό που έκανε στο παιδί μου», πρόσθεσε. Όπως είπε, «δίπλα ήταν και το άλλο κορίτσι, το δίδυμο, τετραπληγικό, που έβλεπε το σκηνικό».

﻿</p><p>

Το βίντεο και οι αποκαλύψεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δοθεί στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει τη μητέρα να επιστρέφει στο σπίτι, να επιτίθεται στον 64χρονο με τηγάνι και να τον κυνηγά με μαχαίρι. Παρά τη σθεναρή της αντίδραση, ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει προσωρινά.

Σοκ προκαλεί και η μαρτυρία της κόρης του 64χρονου, η οποία αποκάλυψε ότι είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της όταν ήταν μόλις επτά ετών. «Όταν ήμουν 7 ετών ο πατέρας μου με βίασε μια φορά στην Αλβανία, όταν έλειπαν όλοι από το σπίτι. Δεν το κατήγγειλα ποτέ γιατί φοβόμουν», δήλωσε η ίδια.

Η γυναίκα τόνισε ότι πλέον δεν έχει καμία σχέση μαζί του, καθώς, όπως είπε, «όταν του ανέφερα ότι με είχε κακοποιήσει, προσπάθησε να με βγάλει τρελή».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και απαιτήσεις για πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών από τις αρμόδιες αρχές.