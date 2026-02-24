Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κτήριο κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια.

Aπό την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην τζαμαρία και στην πρόσοψη ισογείου καταστήματος, ενώ φθορές υπέστη και σταθμευμένο όχημα στο σημείο.

Η ενέργεια προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής για την καταγραφή των ζημιών και τη συλλογή στοιχείων.

Ο χώρος όπου σημειώθηκε η έκρηξη φέρεται να χρησιμοποιείται ως στέκι ατόμων που πρόσκεινται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τους δράστες, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Η υπόθεση ερευνάται από την Κρατική Ασφάλεια.