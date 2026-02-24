Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ύψους 400 εκατ. ευρώ, με στόχο τη στήριξη στρατηγικών επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες και την ενίσχυση της πράσινης ανάπτυξης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας για τεχνολογίες μηδενικών καθαρών εκπομπών, στο πλαίσιο των στόχων της συμφωνίας για καθαρή βιομηχανία. Οι ενισχύσεις θα παρέχονται μέσω άμεσων επιχορηγήσεων και φορολογικών πλεονεκτημάτων, ενώ το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό για επιχειρήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

Η Επιτροπή έκρινε ότι το καθεστώς είναι σύμφωνο με το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της συμφωνίας για καθαρή βιομηχανία (CISAF), το οποίο εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2025. Παράλληλα, διαπίστωσε πως οι ενισχύσεις είναι αναγκαίες και αναλογικές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτάχυνση της μετάβασης προς μια οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών.

Το CISAF δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να υποστηρίζουν στρατηγικές επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες, παραγωγή κρίσιμων πρώτων υλών και απανθρακοποίηση βιομηχανικών διαδικασιών. Στόχος είναι η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.