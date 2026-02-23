Κάθε 1η Μαρτίου, συνηθίζουμε να φοράμε στο χέρι το παραδοσιακό μαρτάκι, ένα μικρό βραχιόλι φτιαγμένο από κόκκινες και λευκές κλωστές, συχνά στολισμένο με μικρά αστέρια ή άλλα στολίδια. Το έθιμο αυτό έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική παράδοση και συμβολίζει πολλά περισσότερα από ένα απλό βραχιόλι.

Το μαρτάκι φοριέται κυρίως για:

Προστασία από το κακό μάτι και τον ήλιο , καθώς η παράδοση λέει ότι το κόκκινο και το λευκό χρώμα κρατούν μακριά τις κακές ενέργειες.

Υγεία και καλή τύχη , με το κόκκινο να συμβολίζει τη ζωή και την ενέργεια, και το λευκό την αγνότητα και την ισορροπία.

Έναρξη της άνοιξης, σηματοδοτώντας την ανανέωση της φύσης και την ελπίδα για μια καλή χρονιά.

Το έθιμο συνδέει την παράδοση με την καθημερινή ζωή, υπενθυμίζοντας σε μικρούς και μεγάλους ότι η άνοιξη φέρνει μαζί της προστασία, τύχη και ανανέωση.