Κάθε 1η Μαρτίου, συνηθίζουμε να φοράμε στο χέρι το παραδοσιακό μαρτάκι, ένα μικρό βραχιόλι φτιαγμένο από κόκκινες και λευκές κλωστές, συχνά στολισμένο με μικρά αστέρια ή άλλα στολίδια. Το έθιμο αυτό έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική παράδοση και συμβολίζει πολλά περισσότερα από ένα απλό βραχιόλι.

Το μαρτάκι φοριέται κυρίως για:

  • Προστασία από το κακό μάτι και τον ήλιο, καθώς η παράδοση λέει ότι το κόκκινο και το λευκό χρώμα κρατούν μακριά τις κακές ενέργειες.

  • Υγεία και καλή τύχη, με το κόκκινο να συμβολίζει τη ζωή και την ενέργεια, και το λευκό την αγνότητα και την ισορροπία.

  • Έναρξη της άνοιξης, σηματοδοτώντας την ανανέωση της φύσης και την ελπίδα για μια καλή χρονιά.

Το έθιμο συνδέει την παράδοση με την καθημερινή ζωή, υπενθυμίζοντας σε μικρούς και μεγάλους ότι η άνοιξη φέρνει μαζί της προστασία, τύχη και ανανέωση.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα