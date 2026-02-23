Δωρεάν και μειωμένα εισιτήρια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης δικαιούνται συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών, όπως προβλέπεται από τον ΟΑΣΑ και τον ΟΣΕΘ. Οι παροχές αφορούν τόσο τις αστικές συγκοινωνίες όσο και ορισμένες υπεραστικές μετακινήσεις.

Οι εκπτώσεις ισχύουν για τα μέσα εποπτείας του ΟΑΣΑ (Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ) και του ΟΑΣΘ (Λεωφορεία), ενώ ο ΟΣΕ εφαρμόζει δική του πολιτική για δρομολόγια εκτός αστικού τμήματος. Στον Προαστιακό, ακόμη και εντός αστικής ζώνης, δεν ισχύει η δωρεάν μετακίνηση των ανέργων.

Δικαιούχοι μειωμένου κομίστρου

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 3958/10.11.2017, μειωμένο εισιτήριο ή κάρτα απεριορίστων διαδρομών δικαιούνται φοιτητές και σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πολύτεκνοι, άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών και ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Ειδικότερα, στο δίκτυο του ΟΑΣΘ, οι δικαιούχοι πρέπει να επιδεικνύουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά: ακαδημαϊκή ταυτότητα για φοιτητές, μαθητικό δελτίο για μαθητές άνω των 18 ετών, πάσο για σπουδαστές ΙΕΚ, βιβλιάριο πολυτεκνίας ή δελτίο ταυτότητας για ηλικιωμένους και κάρτα ΑμεΑ για άτομα με αναπηρία.

Μειωμένο κόμιστρο στα ΜΜΜ του ΟΑΣΑ

Αντίστοιχα, στην Αθήνα, μειωμένο κόμιστρο δικαιούνται φοιτητές, μαθητές, σπουδαστές δημόσιων ΙΕΚ, πολύτεκνοι, παιδιά 7-12 ετών, νέοι 13-18 ετών και πολίτες άνω των 65 ετών. Οι φοιτητές πρέπει να διαθέτουν ακαδημαϊκή ταυτότητα, ενώ οι μαθητές Δελτίο Μαθητικού Εισιτηρίου που εκδίδεται μέσω του σχολείου.

Οι πολύτεκνοι και τα μέλη των οικογενειών τους απολαμβάνουν έκπτωση 50% στα ΜΜΜ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και στα ΚΤΕΛ, με την επίδειξη της πολυτεκνικής ταυτότητας που εκδίδεται από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).

Μετακίνηση Ατόμων με Αναπηρία

Τα άτομα με αναπηρία ελληνικής ή ευρωπαϊκής υπηκοότητας, καθώς και αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, δικαιούνται είτε έκπτωση 50% είτε δωρεάν μετακίνηση, ανάλογα με το εισόδημά τους και το ποσοστό αναπηρίας τους. Για τους μόνιμους κατοίκους Αττικής και Θεσσαλονίκης παρέχεται δωρεάν μετακίνηση στα μέσα του ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ.

Η χορήγηση του Δελτίου Μετακίνησης πραγματοποιείται από τις Περιφέρειες και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή ψηφιακή κάρτα αναπηρίας. Για ορισμένες κατηγορίες, όπως οι ολικά τυφλοί, δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Δωρεάν μετακίνηση

Δωρεάν μετακίνηση στα ΜΜΜ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης δικαιούνται οι άνεργοι (εκτός Προαστιακού), με επίδειξη κάρτας ή βεβαίωσης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, τα παιδιά έως 6 ετών, οι οπλίτες θητείας όλων των σωμάτων, τα ΑμεΑ με ετήσια κουπόνια ελεύθερης μετακίνησης, καθώς και οι βουλευτές και ευρωβουλευτές με την αντίστοιχη ταυτότητα.

Επιπλέον, προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από το κόμιστρο για το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως καθορίζεται σε σχετικές αποφάσεις του 2025 και 2026.

Ειδικές κατηγορίες δωρεάν μετακίνησης

Δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης (πλην διαδρομών προς Αεροδρόμιο) έχουν οι Ανάπηροι Πολέμου, οι Ανάπηροι Αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης, οι Ανάπηροι Ειρηνικής Περιόδου, οι Ανάπηροι Αμάχου Πληθυσμού, οι Ανάπηροι Αγωνιστές Αντιδικτατορικού Αγώνα και οι συνοδοί τους, όπου προβλέπεται. Επίσης, συνταξιούχοι αστυνομικοί με ειδική σημείωση υπαγωγής στον Ν.1575/50.

Δεν δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση οι μόνιμοι στρατιωτικοί όλων των βαθμίδων και οι εθελοντές πυροσβέστες με ειδική κάρτα.

Εκπτώσεις ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ εφαρμόζει ξεχωριστή πολιτική εκπτώσεων. Έκπτωση 50% παρέχεται σε παιδιά 4-12 ετών, πολύτεκνους, μαθητές και άτομα με ειδικές ανάγκες. Έκπτωση 25% ισχύει για φοιτητές, νέους κάτω των 26 ετών και άτομα άνω των 65 ετών. Επιπλέον, προσφέρονται εκπτώσεις 10%-15% για ηλεκτρονική ή έγκαιρη έκδοση εισιτηρίων και για ομαδικά ταξίδια.