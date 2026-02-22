Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν τάφο ηλικίας άνω των χιλίων ετών στον Παναμά, ο οποίος περιείχε ανθρώπινα λείψανα μαζί με χρυσά και κεραμικά αντικείμενα, όπως δήλωσε η επικεφαλής της έρευνας στο AFP την Παρασκευή.

Η ανακάλυψη έγινε στον αρχαιολογικό χώρο El Cano, στην περιοχή Nata, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πόλης του Παναμά.

Επιστήμονες και αρχαιολόγοι έχουν ήδη φέρει στο φως και άλλα ευρήματα προ-ισπανικών πολιτισμών στην ίδια περιοχή, η οποία ερευνάται συστηματικά εδώ και δύο δεκαετίες.

Τα σκελετικά υπολείμματα βρέθηκαν περιτριγυρισμένα από χρυσά αντικείμενα και αγγεία διακοσμημένα με παραδοσιακά μοτίβα, γεγονός που υποδεικνύει ότι ανήκαν σε «πρόσωπα υψηλής κοινωνικής τάξης», όπως ανέφερε η αρχαιολόγος Τζούλια Μάγιο. Η ίδια πρόσθεσε ότι ο τάφος χρονολογείται μεταξύ 800 και 1000 μ.Χ. «Το άτομο με τα χρυσά αντικείμενα ήταν εκείνο με την υψηλότερη κοινωνική θέση στην ομάδα», σημείωσε η Μάγιο.

Το σώμα βρέθηκε με δύο βραχιόλια, δύο σκουλαρίκια και ένα περίαπτο με απεικονίσεις νυχτερίδων και κροκοδείλων, σύμφωνα με την ίδια.

Ένας τόπος ταφής αιώνων

Ο αρχαιολογικός χώρος El Cano συνδέεται με τις κοινωνίες που κατοικούσαν στις κεντρικές επαρχίες του Παναμά από τον 8ο έως τον 11ο αιώνα.

«Εδώ έθαβαν τους νεκρούς τους για 200 χρόνια», ανέφερε η Μάγιο, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη εντοπιστεί εννέα ακόμη τάφοι «παρόμοιοι» με αυτόν που αποκαλύφθηκε την Παρασκευή.

Σημαντική ανακάλυψη για την παναμέζικη αρχαιολογία

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Παναμά χαρακτήρισε την ανακάλυψη «ιδιαίτερα σημαντική για την παναμέζικη αρχαιολογία και τη μελέτη των προ-ισπανικών κοινωνιών του ισθμού της Κεντρικής Αμερικής», που συνδέει τη Βόρεια με τη Νότια Αμερική.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι ανασκαφές δείχνουν ότι για αυτές τις κοινωνίες ο θάνατος δεν αποτελούσε τέλος, αλλά μια μετάβαση σε άλλη φάση, στην οποία η κοινωνική θέση συνέχιζε να έχει κεντρικό ρόλο.