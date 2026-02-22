Όταν εκείνο τον Οκτώβριο του 2023, ο Παναθηναϊκός έφερνε (σε μια ήδη εξαιρετική ομάδα) τον Κέντρικ Ναν, ίσως και ο πιο αισιόδοξος φίλος των Πρασίνων να μην φανταζόταν την επιρροή που θα είχε ο Αμερικανός σε όλη την υπόλοιπη χρονιά οδηγώντας το τριφύλλι (παρέα με τον Κώστα Σλούκα στους τελικούς) στην κορυφή τόσο της Ευρώπης όσο και της Ελλάδας.

Μέχρι να έρθει ο Ναν, η ομάδα βολόδερνε στην πρώτη εξάδα-επτάδα της Ευρωλίγκας (δεν ήταν σε θέση πλεονεκτήματος έδρας) και είχε υποστεί κάποιες «κακές» ήττες. Όμως με τον Ναν, άλλαξαν τα δεδομένα και το φινάλε ήταν θριαμβευτικό.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις που ήρθε ακόμα πιο αργά, τον Φεβρουάριο, είχε πιο δύσκολη αποστολή αφού καλά καλά στα πρώτα παιχνίδια του (καθώς έπαιξε άμεσα) δεν είχε προλάβει να μάθει τα ονόματα των συμπαικτών του ενώ ήταν ακόμα… νυσταγμένος.

«Έχω κοιμηθεί μόλις 6 ώρες το τελευταίο τριήμερο, αφήστε να κοιμηθώ λίγο παραπάνω και θα δείτε τι μπορώ να κάνω» είχε προειδοποιήσει ο Αμερικάνος κατά την αναχώρηση της ομάδας για την Κρήτη.

Στον τελικό ήταν εξαιρετικός στην επίθεση, σημειώνοντας 15 πόντους (6/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα), μάζεψε 6 ριμπάουντ, μοίρασε 1 ασίστ και είχε 1 κλέψιμο σε 28′ 54”, απόδοση που του χάρισε το βραβείο του MVP της αναμέτρησης. Καθώς ήταν και εξαιρετικός στην άμυνα, με καθοριστική συμβολή στο να…αποτελειώσει τον αποκαμωμένο (αφού έμοιαζε

πολλές φορές να παίζει μόνος του) Σάσα Βεζένκοφ που αποτελούσε τη μεγαλύτερη απειλή για την πράσινη άμυνα αλλά στο 2ο δεκάλεπτο έβαλε μόλις ένα καλάθι.

Αφού τελείωσε τη δουλειά, πήρε μια κάμερα και άρχισε να καταγράφει τις πρώτες του αναμνήσεις με τα πράσινα, φανερά ικανοποιημένος.

Ο Χέιζ-Ντέιβις, ίσως να μην ήταν ο απόλυτος mvp καθώς υπήρχε η εξαιρετική εμφάνιση του Νίκου Ρογκαβόπουλου, η καταλυτική παρουσία του Ρισόν Χόλμς, το μεστό παιχνίδι του Ντίνου Μήτογλου.

Και όμως και για αυτούς υπεύθυνος σε μεγάλο βαθμό ήταν ο νεοφερμένος NBAer. Ο περσινός mvp του φάιναλ φορ της Euroleague, ήταν φανερό ότι έφερε ένα νέο αέρα, που παρέσυρε προς τα πάνω όλη την ομάδα και την τράβηξε μέσα από το τέλμα των κακών εμφανίσεων (τραγικών σε κάποια παιχνίδια) προς τον αφρό.

Στον πρώτο μάλιστα αγώνα χωρίς αύριο (καθώς κρινόταν τίτλος) ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής δίνοντας την άνεση στον Νάν και στο Σλούκα να μη χρειαστεί να είναι πρωταγωνιστές σε έναν τελικό (πρωτόγνωρο), στον Χουάντσο να μη…λιώσει στο παρκέ παίζοντας πολύ λιγότερο, αλλά και στον κόουτς Αταμάν να μην προβληματιστεί στο να «κόψει» τον Σόρτς από την εξάδα των ξένων.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό κατά κράτος πρώτα πνευματικά και μετά αγωνιστικά καθώς παρουσιάστηκε αυτές τις 4 μέρες στην Κρήτη απόλυτα συγκεντρωμένος στο στόχο.

Ο Παναθηναϊκός πήγε στο Ηράκλειο αποφασισμένος να γυρίσει το κλίμα και μαζί τη σελίδα της σεζόν και δείχνει ότι τα κατάφερε θαυμάσια. Η πρώτη νίκη του επί του «αιωνίου» αντιπάλου εφέτος σπάζοντας και ένα σερί 5-0 του Ολυμπιακού στα μεταξύ τους ντέρμπι που είχε αρχίσει από τους περσινούς τελικούς, τον «απογειώνει» ψυχολογικά και κυρίως του φουσκώνει και πάλι την αυτοπεποίθηση πως είναι μια ομάδα που όταν μπει στο γήπεδο συγκεντρωμένη, ιδιαίτερα στην άμυνα, πολύ δύσκολα χάνει από κάποιον αντίπαλο.

Ήταν το τέλειο σενάριο για τον Παναθηναϊκό που επιστρέφει στις…εργοστασιακές του ρυθμίσεις και πλέον βάζει φουλ τις μηχανές για να καλύψει το χαμένο έδαφος στην Ευρώπη στο δρόμο προς το φάιναλ φορ της Αθήνας, όπου θέλει να ράψει το 8ο αστέρι.

Ο Ολυμπιακός που μετά τη νίκη του στο Telecom Center, στις αρχές του χρόνου (2 Ιανουαρίου) για την Ευρωλίγκα «πέταγε» φωτιές, αποπροσανατολίστηκε μέσα με τη μέρα όλο και πιο πολύ φτάνοντας στον τελικό σχεδόν «άδειος» πνευματικά.

Πριν «πετάξει» η ομάδα στην Κρήτη έχασε τον Ντόρσεϊ που έφυγε για τις ΗΠΑ (προσωπικό πρόβλημα). Στον προημιτελικό με την ΑΕΚ έχασε τον Τζόουνς και στον ημιτελικό με το Μαρούσι τον Μιλουτίνοφ!

Και οι τρεις μπόρεσαν να παίξουν στον τελικό, αλλά ήταν φανερά επηρεασμένοι από τα προβλήματά τους. Εκ του αποτελέσματος ήταν ρίσκο να κρατήσει ο κόουτς Μπαρτζώκας και τους τρεις ψηλούς και να αφήσει εκτός έναν εκ των κορυφαίων (βάση αριθμών) σουτέρ στην Ευρωλίγκα τον Αλεκ Πίτερς.

Οι Ερυθρόλευκοι είχαν συνολικά 6/26 τρίποντα (με 1-2 να μπαίνουν όταν είχε κριθεί το παιχνίδι) ενώ στο καταστροφικό δεύτερο δεκάλεπτο (28-12 το επιμέρους σκορ για τον Παναθηναϊκό) ο Τζόουνς δεν έπαιξε ούτε λεπτό με τους Πράσινους να κάνουν «πάρτι» απέναντι στον Χόλ και ας είχε αφήσει εκτός ο Αταμάν και τον Φαρίντ.

Εφόσον ο Τζόουνς ήταν (ιατρικά) έτοιμος, έπρεπε να παίξει και στο πρώτο μέρος, ιδιαίτερα στη δεύτερη περίοδο, εκεί όπου κρίθηκε το παιχνίδι.

Οι Πράσινοι γύρισαν τον διακόπτη και ονειρεύονται μέρες 2024 με τον Χέιζ-Ντέιβις σε ρόλο…Κέντρικ Ναν.