Μανόλο Χιμένεθ… τέλος από τον Άρη!

Η ισοπαλία, 1-1, με την Κηφισιά γράφει και τους τίτλους τέλους της συνεργασίας των «κιτρινόμαυρων» με τον Ανδαλουσιανό τεχνικό.

Ο Άρης παρέμεινε δίχως νίκη για ακόμη μία αγωνιστική και έχοντας μάλιστα πάλι προβληματική εικόνα επιθετικά. Στοιχεία που οδήγησαν τη διοίκηση στην απόφαση να απομακρύνει τον 61χρονο τεχνικό, στον οποίο χρεώνει παράλληλα το γεγονός ότι δεν βελτίωσε στο παραμικρό την εικόνα της ομάδας από τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν και ανέλαβε.

Ο Θεόδωρος Καρυπίδης βρίσκεται στις ΗΠΑ και σε άμεση επαφή με τον Ρούμπεν Ρέγες. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ επιστρέφει αύριο στην Ελλάδα και άμεσα αναμένονται οι αποφάσεις για τον αντικαταστάτη του Ισπανού τεχνικού. Μία απόφαση στην οποία δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, αφού η ομάδα την επόμενη εβδομάδα παίζει στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό.