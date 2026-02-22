Δεν άφησε ανεκμετάλλευτο το «δώρο» της Ρεάλ η Μπαρτσελόνα! Οι Καταλανοί επικράτησαν με 3-0 στο Καμπ Νου της Λεβάντε για την 25η αγωνιστική της La Liga και επέστρεψαν στην κορυφή της βαθμολογίας. Στα θετικά για τον Χάνσι Φλικ η επιστροφή του Πέδρι στη δράση μετά από σχεδόν έναν μήνα.

Μόλις στο 4′ οι «μπλαουγκράνα» άνοιξαν το σκορ όταν Κανσέλο βρήκε τον Έρικ Γκαρσία, εκείνος έκανε το γύρισμα και ο Μπερνάλ με πλασέ από κοντά έκανε το 1-0. Στο 8′ χάθηκε τεράστια διπλή ευκαιρία με Ραφίνια και Λεβαντόφσκι ενώ στο 16′ ο Ζοάν Γκαρσία νίκησε σε τετ α τετ τον Βίκτορ Γκαρσία.

Στο 27′ ο Κανσέλο είχε δοκάρι σε σέντρα-σουτ ενώ πέντε λεπτά μετά ο Ντε Γιονγκ με πλασέ από ασίστ του Κανσέλο έγραψε το 2-0. Το δεύτερο μέρος είχε πιο χαμηλό ρυθμό, Ραφίνια και Φερμίν είχαν από μία μεγάλη στιγμή, μέχρι το 81′ όταν ο Φερμίν με τρομερό σουτ έγραψε το 3-0. Στο 89′ ο Ράιν με απίθανη διπλή επέμβαση έσωσε σε προσπάθειες των Ραφίνια και Φερμίν.

Μπαρτσελόνα: ΖοάνΓκαρσία, Κανσέλο, Έρικ Γκαρσία, Μαρτίν (87’ Αραούχο), Κουντέ, Όλμο (65’ Πέδρι), Μπερνάλ (65’ Φεράν Τόρες), Ντε Γιονγκ, Ραφίνια, Γιαμάλ (87΄Μπαρντάτζι), Λεβαντόφσκι (65’ Φερμίν)

Λεβάντε: Ράιαν, Τόλιαν (88’ Νάτσο Πέρεθ), Ματούρο, Ντέλα, Σάντσεθ, Ολασαγάστι, Ρέι, Γκαρσία (46’ Κορτές), Άλβαρεθ (83’ Λοσάδα), Τουντέ (70’ Αμπέντ), Ρομέρο (70’ Εγιόνγκ).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (20/02)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Έλτσε 2-1

Σάββατο (21/02)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οβιέδο 3-3

Μπέτις-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-1

Οσασούνα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1

Ατλέτικο Μαδρίτης-Εσπανιόλ 4-2

Κυριακή (22/02)

Χετάφε-Σεβίλλη 0-1

Μπαρτσελόνα-Λεβάντε 3-0

(19:30) Θέλτα-Μαγιόρκα

(22:00) Βιγιαρεάλ-Βαλένθια

Δευτέρα (23/02)

(22:00) Αλαβές-Τζιρόνα

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης (26ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (27/02)

(22:00) Λεβάντε-Αλαβές

Σάββατο (28/02)

(15:00) Ράγιο Βαγιεκάνο-Αθλέτικ Μπιλμπάο

(17:15) Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ

(19:30) Μαγιόρκα-Ρεάλ Σοσιεδάδ

(22:00) Οβιέδο-Ατλέτικο Μαδρίτης

Κυριακή (01/03)

(15:00) Έλτσε-Εσπανιόλ

(17:15) Βαλένθια-Οσασούνα

(19:30) Μπέτις-Σεβίλλη

(22:00) Τζιρόνα-Θέλτα

Δευτέρα (02/03)

(22:00) Ρεάλ Μαδρίτης-Χετάφε