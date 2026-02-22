Ανάμεσα στο Κρυονέρι και στο Τατόι, ένας κάτοικος της περιοχής βγήκε για τρέξιμο στις 8:30 το πρωί και περιέγραψε πώς βρέθηκε αντιμέτωπος με λύκο στην Πάρνηθα.

«Ενώ είχα ξεκινήσει σε βασική διαδρομή στο δάσος, συνάντησα δύο λύκους που έκαν κινήσεις προς το μέρος μου. Περίμενα γιατί δεν γνώριζα πώς έπρεπε να αντιδράσω. Ο ένας δεν ασχολήθηκε και ανέβηκε προς το βουνό, αλλά ο άλλος πλησίασε κοντά μου για να με μυρίσει κι έκανε κίνηση προς εμένα. Έκανα βήματα πίσω, γύρισα την πλάτη χωρίς να ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος και σιγά – σιγά, ώστε να μην τον τρομάξω, απομακρύνθηκα. Με ακολούθησε και ξεκίνησε να μου επιτίθεται. Με δάγκωσε λίγο στη μέση αλλά επειδή έκανα ελιγμούς μού έσκισε τα ρούχα και με έγδαρε στη μέση. Αυτό συνεχίστηκε για 500 μέτρα και μετά σταμάτησε, έμεινε ακίνητος και με κοίταζε πού έφευγα», δήλωσε.

Στην περιοχή των Βασιλικών Κτημάτων στο Τατόι, και άλλοι περιπατητές δήλωσαν ότι αισθάνθηκαν να κινδυνεύουν. Ο Δήμος Αχαρνών καλεί όσους επισκεφθούν την Πάρνηθα την Καθαρά Δευτέρα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, το περιστατικό σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή των Βασιλικών Κτημάτων, στα διοικητικά όρια του Δήμος Διονύσου (διαδρομή μεταξύ Κρυονερίου και Κτημάτων). Με δεδομένη την αυξημένη επισκεψιμότητα τα Σαββατοκύριακα και το τριήμερο, συνιστάται αυξημένη προσοχή.

Οδηγίες προς τους επισκέπτες: