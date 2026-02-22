Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στο Βελούχι για τον εντοπισμό του 74χρονου πεζοπόρου που αγνοείται από το απόγευμα της Κυριακής, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές διασώστες.

Το πρωί της Δευτέρας, λίγο μετά τις 10:00, ξεκίνησε νέα επιχείρηση, καθώς σημειώθηκε πρόσκαιρη ύφεση των καιρικών φαινομένων. Η βελτίωση αυτή επέτρεψε στις διασωστικές ομάδες να κινηθούν εκ νέου στην περιοχή, αν και η πυκνή ομίχλη εξακολουθεί να δυσχεραίνει σημαντικά το έργο τους.

Ο 74χρονος συμμετείχε σε 17μελή ομάδα ορειβατών του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιά, η οποία πραγματοποιούσε ανάβαση προς την κορυφή του Βελουχιού. Κατά τη διάρκεια της πορείας, αισθάνθηκε αδυναμία να συνεχίσει και ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι θα παραμείνει σε συγκεκριμένο σημείο, περιμένοντας την επιστροφή τους.

Όταν οι υπόλοιποι ορειβάτες επέστρεψαν, δεν τον βρήκαν στο προκαθορισμένο σημείο. Παρά τις άμεσες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν και ειδοποίησαν τις αρχές, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσει επιχείρηση εντοπισμού.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 25 πυροσβέστες από το Καρπενήσι, ειδικές ομάδες της 7ης, της 1ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα ΣμηΕΑ με drones. Παράλληλα, συνδράμουν το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές. Από αέρος, drones της Πυροσβεστικής και ιδιωτών συνεχίζουν να ερευνούν τα ιδιαίτερα δύσβατα σημεία του βουνού.