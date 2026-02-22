Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στο καρναβάλι στην Έδεσσα με έναν 21χρονο να δέχεται επίθεση με μαχαίρι από 23χρονο και να τραυματίζεται στο πόδι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thestival, το συμβάν σημειώθηκε χθες το βράδυ σε καρναβαλική εκδήλωση στην Έδεσσα. Δεν έχει γίνει γνωστή η αφορμή του αιματηρού επεισοδίου.

Τραυματίστηκε και ο δράστης

Ο δράστης αφού μαχαίρωσε τρεις φορές το θύμα του στο πόδι, τράπηκε σε φυγή. Ωστόσο κατά την αποχώρησή του έπεσε και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Δράστης και θύμα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Έδεσσας.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Έδεσσας.