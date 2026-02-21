Χωρίς τους Τούμπα και Πάλμερ – Μπράουν θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί έκαναν πρόγραμμα αποφόρτισης και έμειναν εκτός αποστολής, ενώ ο Μπενίτεθ δεν υπολογίζει και στις υπηρεσίες του ανέτοιμου Πελίστρι, αλλά και των τραυματιών Ντέσερς, Σισοκό, Τσιριβέγια, Κώτσιρα.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Σάντσες, Τεττέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.