Παρότι από πλευράς Παναθηναϊκού δεν έχει τεθεί κανένα θέμα περί αλλαγής προπονητή, είναι ξεκάθαρο ότι το κλίμα είναι… βαρύ για τον Ράφα Μπενίτεθ. Το 2-2 με τη Βικτόρια Πλζεν όχι μόνο δεν βελτίωσε τη δημόσια εικόνα του Ισπανού, αλλά ενίσχυσε τη συζήτηση για το κατά πόσο μπορεί να γυρίσει την κατάσταση. Η κριτική στα social media είναι πλέον διαρκής και οι φωνές αμφισβήτησης εντός του συλλόγου αυξάνονται.

Ο Μπενίτεθ έχει πλήρη επίγνωση της πίεσης που ασκείται γύρω του και των απόψεων που έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό της ομάδας. Παρά τα προβλήματα, πιστεύει πως μπορεί να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό στον δρόμο που χαράχθηκε με το πολυσυζητημένο project 2027 και ότι η ομάδα έχει περιθώριο βελτίωσης, αρκεί να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος.

Την ίδια στιγμή, αντιλαμβάνεται πως η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δεν είναι υπέρ του και ότι αρκετοί θεωρούν πως η παρουσία του στην τεχνική ηγεσία δεν αποδίδει τα αναμενόμενα. Οι χαμένοι βαθμοί, οι αστάθειες στην απόδοση και τα συνεχή αγωνιστικά πειράματα έχουν ενισχύσει τον προβληματισμό. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος δεν αντιμετωπίζει για πρώτη φορά μια τέτοια κατάσταση, καθώς η καριέρα του έχει δείξει ότι γνωρίζει πώς να λειτουργεί υπό πίεση.

Αυτό που τον έχει ενοχλήσει περισσότερο, σύμφωνα με κύκλους γύρω του, είναι η απόσταση ανάμεσα στις αρχικές διαβεβαιώσεις για μακροπρόθεσμη στήριξη και στη σημερινή πραγματικότητα, που δείχνει να μετακινείται σε πιο βραχυπρόθεσμη λογική.

Σε κάθε περίπτωση, το επικείμενο εκτός έδρας ματς με τον ΟΦΗ έχει αποκτήσει απρόσμενα μεγάλη σημασία. Και αυτό γιατί το αποτέλεσμα στο Ηράκλειο μπορεί να διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις για το μέλλον του Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού.