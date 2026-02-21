Οι εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνεχίζονται με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Οι αστυνομικές αρχές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, την υπερβολική ταχύτητα και τις επικίνδυνες παραβάσεις.

Όπως ανακοινώθηκε, τα ξημερώματα συνελήφθη 25χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα 186 χλμ/ώρα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο ύψος της Θέρμης. Στο συγκεκριμένο σημείο, το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι τα 90 χλμ/ώρα.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη 41χρονου άνδρα που οδηγούσε στην περιοχή της Τούμπας υπό την επήρεια μέθης. Οι διαδοχικές μετρήσεις αλκοόλ, με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα, «έδειξαν» 0,92 και 0,86 mg/l.

Και οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για επικίνδυνη οδήγηση.