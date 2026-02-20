Συναγερμός σήμανε στη γαλλική αστυνομία μετά τις ταυτόχρονες απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε κεντρικά σημεία του Παρισιού.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, τα μηνήματα εστάλησαν με emails στις 18:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδος) και ανέφεραν ότι είχαν τοποθετηθεί εκρηκτικά σε μέρη όπως ο Πύργος του Άιφελ, ο Πύργος Μανπαρνάς και το Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών.

Επίσης, στα κτίρια που αναφέρονταν στα απειλητικά μηνύματα ήταν και ο συναυλιακός χώρος του Μπατακλάν, όπου είχε πραγματοποιηθεί τρομοκρατική επίθεση το 2015.

Έγιναν έρευνες της αστυνομίας και εκκενώσεις κτιρίων

Από τη γαλλική αστυνομία έγιναν έρευνες επαλήθευσης σε ορισμένα από τα κτίρια που αναφέρονταν στα απειλητικά μηνύματα, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιος κίνδυνος μέχρι στιγμής.

Παράλληλα, έγιναν και προληπτικές εκκενώσεις χώρων, όπως το Sciences Po Paris και ο Πύργος Μονπαρνάς. Όπως αναφέρει η Le Parisien «λόγω γεγονότων ανεξάρτητων από τη θέλησή μας», ο Πύργος Μονπαρνάς «παραμένει προσωρινά κλειστός για το κοινό», όπως αναφερόταν στον ιστότοπο του 15ου διαμερίσματος την ίδια ώρα, το βράδυ της Παρασκευής.

Όπως αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ, οι έρευνες συνεχίζονταν μέχρι τις 21:45 (τοπική ώρα) οι έρευνες συνεχίζονταν, ενώ διευκρινίστηκε ότι ο σιδηροδρομικός σταθμός Montparnasse δεν συνδέεται με την απειλή και δεν χρειάστηκε να εκκενωθεί.

Είχαν ξαναγίνει απειλές

Αντίστοιχες απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε κεντρικά σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας είχαν γίνει και στο πρόσφατο παρελθόν. Ειδικότερα, τον περασμένο Νοέμβριο είχε γίνει εκκένωση και έρευνα στα γραφεία της γαλλικής τηλεόρασης.