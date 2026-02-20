Έκρηξη σε βυτιοφόρο που μετέφερε καύσιμα σημειώθηκε την Πέμπτη στην πρωτεύουσα της Χιλής Σαντιάγο, προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά. Η φωτιά εξαπλώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα σε διπλανή επιχείρηση, καθώς και σε σταθμευμένα και κινούμενα οχήματα, χωρίς να υπάρξει χρόνος για αντίδραση.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν. Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο, προσπαθώντας να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν περαιτέρω εξάπλωση.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Los personas que tuvieron la mala suerte de encontrarse con accidente del camión de Gasco volcado en Renca, no tuvieron ninguna oportunidad de salvarse, no tenían por donde arrancar en cosa de segundos. Que horror mas grande, que tragedia. pic.twitter.com/OvYM9Hf7eH — El Maglio 🇨🇱🇮🇹 (@Lettus_Maglio) February 19, 2026

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης της Χιλής καταγράφει τη στιγμή της ανατροπής του φορτηγού, το οποίο μετέφερε υγραέριο, στον κόμβο General Velasquez. Το οπτικό υλικό δείχνει τη βίαιη έκρηξη που ακολούθησε και την ταχύτατη εξάπλωση της φλόγας.