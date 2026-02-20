Έκρηξη σε βυτιοφόρο που μετέφερε καύσιμα σημειώθηκε την Πέμπτη στην πρωτεύουσα της Χιλής Σαντιάγο, προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά. Η φωτιά εξαπλώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα σε διπλανή επιχείρηση, καθώς και σε σταθμευμένα και κινούμενα οχήματα, χωρίς να υπάρξει χρόνος για αντίδραση.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν. Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο, προσπαθώντας να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν περαιτέρω εξάπλωση.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης της Χιλής καταγράφει τη στιγμή της ανατροπής του φορτηγού, το οποίο μετέφερε υγραέριο, στον κόμβο General Velasquez. Το οπτικό υλικό δείχνει τη βίαιη έκρηξη που ακολούθησε και την ταχύτατη εξάπλωση της φλόγας.

