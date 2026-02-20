Έκρηξη σε βυτιοφόρο που μετέφερε καύσιμα σημειώθηκε την Πέμπτη στην πρωτεύουσα της Χιλής Σαντιάγο, προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά. Η φωτιά εξαπλώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα σε διπλανή επιχείρηση, καθώς και σε σταθμευμένα και κινούμενα οχήματα, χωρίς να υπάρξει χρόνος για αντίδραση.
Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν. Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο, προσπαθώντας να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν περαιτέρω εξάπλωση.
Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο
Los personas que tuvieron la mala suerte de encontrarse con accidente del camión de Gasco volcado en Renca, no tuvieron ninguna oportunidad de salvarse, no tenían por donde arrancar en cosa de segundos.
Que horror mas grande, que tragedia. pic.twitter.com/OvYM9Hf7eH
— El Maglio 🇨🇱🇮🇹 (@Lettus_Maglio) February 19, 2026
Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης της Χιλής καταγράφει τη στιγμή της ανατροπής του φορτηγού, το οποίο μετέφερε υγραέριο, στον κόμβο General Velasquez. Το οπτικό υλικό δείχνει τη βίαιη έκρηξη που ακολούθησε και την ταχύτατη εξάπλωση της φλόγας.
🔴 Policial
Imágenes revelan el momento exacto de la tragedia en la Ruta 5 Norte y Empalme General Velasquez esta mañana donde 1 camión de transporte de gas vuelca y se generó una gran explosión dejando 5 fallecidos y varios lesionados @biobio @chile_accidente @Louisvasquez23 pic.twitter.com/AKT3r97l3v
— IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) February 20, 2026