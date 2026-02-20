Η Σουηδία προχωρά φέτος στην εγκατάσταση ενός νέου συστήματος συναγερμού μέσω κινητών τηλεφώνων, με στόχο την άμεση προειδοποίηση των πολιτών σε περίπτωση αεροπορικών επιδρομών εν καιρώ πολέμου. Το σχέδιο αντλεί έμπνευση από το αντίστοιχο σύστημα που εφαρμόζεται στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας που έχει αναλάβει την εκπόνηση και υλοποίησή του.

Η χώρα διαθέτει ήδη ένα εκτεταμένο εξωτερικό δίκτυο συναγερμού με περίπου 4.500 σειρήνες, τοποθετημένες σε στέγες και πολυώροφα κτίρια, το οποίο καλύπτει μεγάλο μέρος του αστικού ιστού.

«Βάσει των εμπειριών που παρακολουθήσαμε στην Ουκρανία, διαπιστώσαμε πως ο εχθρός, στην εν λόγω περίπτωση η Ρωσία, θα κατέστρεφε το εξωτερικό μας σύστημα συναγερμού», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Χένρικ Λάρσον, επικεφαλής του τμήματος προστασίας του πληθυσμού στη σουηδική Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας.

Το νέο σύστημα, με την ονομασία SE Alert, «θα ολοκληρώσει το υπάρχον», εξήγησε ο ίδιος. Σε περίπτωση αεροπορικής επιδρομής, τα κινητά τηλέφωνα που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο τηλεπικοινωνιών της Σουηδίας θα εκπέμπουν αυτόματα φωνητικά μηνύματα ειδοποίησης, ήχους συναγερμού και θα δονούνται, ώστε να ενημερώνονται άμεσα οι πολίτες.

Το σύστημα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στους επόμενους έξι μήνες και θα μπορεί να χρησιμοποιείται επίσης για ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις σοβαρών κρίσεων εν καιρώ ειρήνης, όπως πυρηνικά ή χημικά ατυχήματα.

Παράλληλα, η υπηρεσία συνεργάζεται με τον σουηδικό στρατό για την ανάπτυξη εφαρμογής που θα επιτρέπει στους πολίτες να φωτογραφίζουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές, όπως ανέφερε ο Λάρσον.

Η Σουηδία ενισχύει τα μέτρα πολιτικής προετοιμασίας και «συνολικής άμυνας» μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, επιδιώκοντας μεγαλύτερη ασφάλεια και ετοιμότητα απέναντι σε ενδεχόμενες απειλές.