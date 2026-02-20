Η Ιταλία εξετάζει ένα φιλόδοξο σχέδιο ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεών της, που προβλέπει την προσθήκη έως και 100.000 στρατιωτών μέσα στα επόμενα 18 χρόνια, σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται το Reuters. Το συνολικό κόστος του προγράμματος εκτιμάται σε περίπου έξι δισεκατομμύρια ευρώ.

Το σχέδιο, το οποίο εκπονήθηκε από στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες, παρουσιάστηκε αυτή την εβδομάδα στον υπουργό Άμυνας Guido Crosetto. Αποτελεί τη βάση για μια ευρεία αναμόρφωση των ενόπλων δυνάμεων, που αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα έως το τέλος Μαρτίου.

Αναδιάρθρωση και στόχοι προσωπικού

Οι εμπειρογνώμονες εισηγούνται την αύξηση του συνολικού αριθμού στελεχών του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας σε 275.000 από περίπου 170.000 σήμερα, συμπεριλαμβανομένων 15.000 εφέδρων. Η πρόταση προβλέπει σταδιακή εφαρμογή έως το 2044, με το κόστος μισθοδοσίας να αυξάνεται από 8,8 σε σχεδόν 15 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πίεση από το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πέρυσι οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους στο 5% του εθνικού προϊόντος, έπειτα από πίεση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Η Ιταλία, με υψηλό δημόσιο χρέος και περιορισμένο προϋπολογισμό, αντιμετωπίζει σημαντική πρόκληση για να ανταποκριθεί σε αυτόν τον στόχο.

Το ΝΑΤΟ εκτιμά ότι η Ιταλία δαπάνησε πέρυσι μόλις το 2,01% του ΑΕΠ της για την άμυνα, ποσοστό αρκετά χαμηλότερο από τον νέο στόχο.

Πολιτικές αντιδράσεις και προοπτικές

Ο Κροζέτο, στενός συνεργάτης της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνο έχει δεσμευθεί ότι η Ιταλία θα επιτύχει τον στόχο του 5% έως το 2035. Ωστόσο, η κυβέρνηση αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με έντονες πολιτικές αντιδράσεις καθώς πολλοί επικριτές της θεωρούν ότι τα κονδύλια αυτά θα μπορούσαν να διατεθούν καλύτερα σε ποιο κοινωνικές πολιτικές όπως για παράδειγμα για την υγεία και την εκπαίδευση.

