Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 64χρονη πεζή η οποία παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην οδό Πατησίων.
Δυστυχώς οι γιατροί έδωσαν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή την άτυχη γυναίκα, αλλά δεν τα κατάφεραν.
Συγκεκριμένα η θανατηφόρα παράσυρση, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, σημειώθηκε τη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας, όταν εκείνη προσπάθησε να περάσει τον δρόμο.
Την άτυχη γυναίκα παρέσυρε ένα δίκυκλο περίπου στη 1 τα ξημερώματα, με εκείνη να μεταφέρετε σοβαρά τραυματισμένη με κατάγματα στο νοσοκομείο.
Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα.
