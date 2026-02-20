Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 64χρονη πεζή η οποία παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην οδό Πατησίων.

Δυστυχώς οι γιατροί έδωσαν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή την άτυχη γυναίκα, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Συγκεκριμένα η θανατηφόρα παράσυρση, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, σημειώθηκε τη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας, όταν εκείνη προσπάθησε να περάσει τον δρόμο.

Την άτυχη γυναίκα παρέσυρε ένα δίκυκλο περίπου στη 1 τα ξημερώματα, με εκείνη να μεταφέρετε σοβαρά τραυματισμένη με κατάγματα στο νοσοκομείο.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα.